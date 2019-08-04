Месяц назад российские магазины обязаны были отдельно разместить натуральную молочную продукцию и товары с содержанием растительных жиров. Корреспонденты "Российской газеты" отправились на поиски таких полок в 17 регионов страны. И были разочарованы.

С 1 июля, напомним, вступило в силу постановление правительства, которое и установило новые правила выкладки молочной продукции: раздельное размещение во всех местах продажи и надписи "продукты без заменителя молочного жира".

До нашего визита в магазины некоторых регионов там уже побывали сотрудники региональных управлений Роспотребнадзора. В Нижнем Новгороде практически в каждом третьем проверенном магазине не было надписи, а в каждом пятом - продукты без заменителя молочного жира не были визуально отделены на полках. В Омской области - нарушение нового регламента обнаружено в каждой шестой точке. В Екатеринбурге - в каждой восьмой.

Нижегородских нарушителей наказали: общая сумма штрафов составила 50 тысяч рублей. Видимо, будут еще штрафы. В магазинах, куда заглянули собкоры "РГ", тоже были нарушения. На рынках молочные продукты пока вообще визуально никак не разделены. Ни полками, ни ценниками, ни надписями. В Кемерове отдельных полок тоже не наблюдается. Только на ценниках появились специальные обозначения "СЗМЖ" и "БЗМЖ".

Эти аббревиатуры есть практически везде в больших магазинах. Первая означает - с содержанием заменителя молочного жира, вторая - без заменителя молочного жира. Чаще всего эти четыре буковки размещались на ценниках, где их с трудом различишь. Да и не везде, как в Кемерово или в Ростове-на-Дону, в магазинах повесили плакаты, объясняющие, что означают СЗМЖ и БЗМЖ. Учитывая количество ценников в супермаркетах, становится ясно, что только въедливый покупатель обратит внимание на эти четыре буквы, сообщает корреспондент из Владивостока.

Самое большее, на что пошла торговля, это надписи на ценниках. В лучшем случае слова "продукт без заменителя молочного жира", а в худшем - "БЗМЖ"

В небольших магазинчиках нет и этих букв. Это тоже характерно практически для всех регионов. Вопрос, почему, продавцы в Омске встречали круглыми глазами (якобы в первый раз слышат) либо торопливо обещали, что вывески вот-вот появятся.

Революция в затяжной борьбе с молочным фальсификатом не случилась и в Екатеринбурге. Пока разделение молочных продуктов здесь больше похоже на профанацию. В одном из крупных сетевых магазинов надпись "без заменителя молочного жира" хитро установлена на нескольких вертикальных стойках вдоль всего прилавка с молочкой, и непонятно, где тут натуральное, а где из пальмового масла и порошка.

Впрочем, есть регионы, в которых подошли к новым правилам креативно. Развесили цветные ценники или яркие зеленые таблички с надписью "только продукты с заменителями молочного жира", как в Перми. Все полки молочного отдела супермаркета в Симферополе пестреют синими ярлыками с силуэтом коровьей головы. По периметру надпись: "продукт не содержит заменителей молочного жира". Белые этикетки без логотипа с коровой - это продукты или с пальмовым маслом, или с сухим молоком.

Но, увы, ни в одном из 17 регионов идеального разделения молочки нами не обнаружено. Как оказалось, не случайно.

"Ретейлу четко не прописали, каким должно быть деление на полки, какой величины и формата должен быть шрифт предупредительной надписи. И пока торговля этим умело пользуется", - пояснил завсектором агропродовольственной политики Института экономики Уральского отделения РАН. И подыгрывают производителям. "Современные технологии, - говорит эксперт, - позволяют выпускать продукт, создающий иллюзию, что вы пьете вполне качественное молоко и по вкусу, и по запаху. Гнать такую жидкость в разы выгоднее, чем производить натуральное молоко. Очевидно, что производители будут искать любые уловки, чтобы подобные продукты оставались на полках".

И даже если все разложить по разным полкам, говорят эксперты, качество молочки никто гарантировать не сможет. "Сейчас на прилавках по-прежнему велик процент фальсифицированного масла и сыров, доля доходит до трети всей продукции на прилавках, - говорит председатель Союза животноводов Урала Михаил Копытов. - Система разделения продукции на прилавках будет идти вкупе с введением электронной системы ветсертификации "Меркурий". Она позволяет отследить весь путь продукта от производителя до прилавка, а значит, исключить скрытое использование заменителей".

Но до этого нам еще далеко.

Подведем итоги нашего рейда. Первое - отдельных полок нигде нет. Второе - маленькие магазины уверяют, что ничего не знают о новых правилах. Третье - в большинстве случаев на ценниках пишут: БЗМЖ. Но не все знают, что это такое. Четвертое - есть надписи на полках, но товары с заменителями молочного жира и без него все равно стоят рядом.

Все это значит, что новые правила для торговли молочкой пока не работают.

В новых правилах есть лазейка, чтобы их не выполнять

"Как и корреспонденты "РГ", я заходил в разные магазины, в том числе в сетевые, и увидел, что никаких изменений нет, - рассказал председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. - Спрашивал менеджеров: как же так? А они отвечали, что не знают, как выкладывать, никакой команды им не было".

Причины такой ситуации, считает Шелищ, в неопределенности норм. В постановлении записано, что выкладывать молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты в торговом зале нужно таким способом, чтобы можно визуально отделить их от иных пищевых продуктов и сопровождать их информационной надписью "продукты без заменителя молочного жира", говорит Шелищ. "Получается, что отделять их надо от каких-то других продуктов, а не друг от друга", - говорит эксперт.

Сложной формулировкой воспользовались торговые сети. А в итоге потребитель так и не может отделить продукты с заменителями молочного жира от тех, которые заменителей не содержат. При этом проблема качества молочных продуктов становится все более острой. Производители, использующие заменители молочного жира, существенно экономят. Но по стоимости их продукция не намного дешевле той, что выработана без заменителей.

"В итоге мы сильно переплачиваем, а производители продуктов на заменителях получают конкурентное преимущество и вытесняют с рынка тех, кто заменители не использует", - говорит Шелищ. Чтобы навести порядок, нужно всем контролирующим органам тщательнее разрабатывать нормы и следить за их исполнением, заключает он.

Между тем в Роспотребнадзоре дали четкое разъяснение, как должна действовать торговля. "Молочные продукты должны быть сгруппированы таким образом, чтобы локальное размещение исключало смешивание прежде всего с теми видами, "которые относятся к "продукту с заменителем молочного жира", то есть располагаться на разных полках в магазинах", - пояснили "РГ" в ведомстве. Роспотребнадзор даже выпустил методические рекомендации по выкладке продуктов, предупредил крупных ретейлеров о штрафах до 30 тысяч рублей и приступил к проверкам. Нарушения выявляют сотнями.

Подготовил Евгений Гайва