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04.08.2019 18:52
Рубрика: В мире

Семь человек пострадали в результате стрельбы в Чикаго

Текст: Константин Волков
В одном из парков в центре Чикаго (штат Иллинойс, США) в ночь с 3 на 4 августа произошла стрельба. Пострадали как минимум семь человек, один из которых находится в критическом состоянии, сообщает американская телекомпания CBS.

По словам очевидцев, стрельба велась из движущегося автомобиля Chevrolet Camaro черного цвета, уточняет газета Chicago Tribune. Среди пострадавших три женщины в возрасте 19, 22 и 25 лет и четверо мужчин в возрасте 20, 21 (двое) и 23. Один из 21-летних мужчин находился в критическом состоянии с огнестрельным ранением в пах. По данным полиции, часть из числа пострадавших стрельбы жарили барбекю в парке.

Фото: AP Photo/Rudy Gutierrez
Путин выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в Техасе и Огайо

В настоящее время полиция ищет злоумышленника и ведет расследование произошедшего.

Это уже третий случай расстрела людей в США за последние два дня. Ранее в результате стрельбы в торговом центре города Эль-Пасо в штате Техас погибли где 20 человек и еще 26 получили ранения. Кроме того, в Дейтоне, штат Огайо, в ходе пальбы в баре, произошедшей примерно в одно время с инцидентом в Чикаго, скончались десять человек, включая стрелка, и 26 пострадали.

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