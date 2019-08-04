Семь человек пострадали в результате стрельбы в Чикаго

#BREAKING



Another shooting in the #US...



7 people were wounded in #Chicago after an unidentified man opened fire at the Douglas Park area from his car pic.twitter.com/qd9tZidJdw — EHA News (@eha_news) August 4, 2019

По словам очевидцев, стрельба велась из движущегося автомобиля Chevrolet Camaro черного цвета, уточняет газета Chicago Tribune. Среди пострадавших три женщины в возрасте 19, 22 и 25 лет и четверо мужчин в возрасте 20, 21 (двое) и 23. Один из 21-летних мужчин находился в критическом состоянии с огнестрельным ранением в пах. По данным полиции, часть из числа пострадавших стрельбы жарили барбекю в парке.

В настоящее время полиция ищет злоумышленника и ведет расследование произошедшего.

Это уже третий случай расстрела людей в США за последние два дня. Ранее в результате стрельбы в торговом центре города Эль-Пасо в штате Техас погибли где 20 человек и еще 26 получили ранения. Кроме того, в Дейтоне, штат Огайо, в ходе пальбы в баре, произошедшей примерно в одно время с инцидентом в Чикаго, скончались десять человек, включая стрелка, и 26 пострадали.