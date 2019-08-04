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Рубрика: Экономика

Трубы пройдут параллельно

Оператор "Северного потока-2" не остановит проект из-за санкций
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(7928)
Строительство газопровода "Северный поток-2" не остановится из-за введения санкций США против компаний-участников, следует из заявления представителя компании Nord Stream 2 AG (оператор проекта, "дочка" "Газпрома"). Так, к началу августа было уложено уже около 1740 километров труб будущего газопровода.

Как сообщил информагентствам представитель Nord Stream 2 AG, компания сейчас находится в процессе оценки предложенного санкционного законодательства, поэтому пока считает преждевременным комментировать какое-либо воздействие на проект с этой стороны. При этом он напомнил, что энергетические компании из Австрии, Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов "выразили приверженность тому, чтобы инвестировать по миллиарду долларов каждая в этот проект", а всего более 1000 компаний из 25 стран "работают над ним и полностью привержены увидеть его завершение".

На прошлой неделе комитет по иностранным делам cената США проголосовал за введение санкций против подрядчиков "Северного потока-2". Далее должно последовать голосование в самом сенате и одобрение минфина США. После документу предстоят процедура прохождения через палату представителей и подпись президента.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Американский эксперт объяснил вред санкций в отношении "Северного потока-2"

Законопроект о санкциях одобрили 20 членов комитета, против были двое. Его подготовили сенатор-республиканец Тед Круз и демократ Джин Шейхин. Санкции заключаются в запрете на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, которые причастны к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более. Как позднее уточнила Шейхин, эти меры затронут только швейцарскую компанию Allseas Group S.A. и итальянскую Saipem SpA.

Вероятно, целеполагание законопроекта было уточнено сенаторами после критики коллег. В конце июля источники The Daily Beast в сенате сообщали, что принятию документа препятствует сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. Указывалось, что он отложил рассмотрение санкционного законопроекта в комитете по иностранным делам и отправил сенаторам письмо, в котором указывал на его слабые места. В частности, Пол писал, что в документе не прописаны конкретные компании, которые должны попасть под ограничения, и обращал внимание, что санкции затронут слишком широкий круг союзников США по НАТО.

США намерены ввести санкции против двух компаний-участников проекта газопровода

1 августа "Газпром" сообщил, что строительство "Северного потока-2" продолжается. На тот момент по дну Балтийского моря было уложено 1739,4 километра газопровода - это около 71 процента от его общей протяженности, уточняла компания.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Роман Маркелов
Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции
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