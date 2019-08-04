В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС

Первыми, по оценке Всероссийского союза страховщиков (ВСС), программы страхования по новому закону могут запустить 14 регионов. Как уже писала "Российская газета", в этом списке Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Белгородская, Омская, Новосибирская области, Краснодарский, Забайкальский, Красноярский, Хабаровский и Пермский край.

Цена страховки только риска ЧС, по предварительным расчетам ВСС, составит в среднем 300-350 рублей в год. Дополнительная защита стандартной квартиры от бытовых рисков, если такая возможность будет предусмотрена региональной программой, обойдется владельцу примерно в 150-200 рублей в месяц сверх указанной суммы.

Ущерб гражданам, купившим полис, будет возмещаться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в регионе, - этот показатель утверждает Минстрой. Если региональные власти смогут предоставить новое жилье взамен того, которое пострадало от стихии, и гражданина такой вариант устроит, выплату по страховке перечислят в бюджет региона.

Лимит ответственности страховщиков по новому закону составляет 300-500 тысяч рублей. Это значит, что, когда в регионах заработают свои программы страхования, граждане, купившие полисы, в случае удара стихии будут получать возмещение по следующей схеме: выплаты в размере 300-500 тысяч рублей - от страховых компаний, ущерб сверх этих сумм - от региональных властей, пояснял журналистам президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Те, кто жилье не застраховал, без помощи, конечно, не останутся, но они получат ее только от государства: по линии страховых компаний выплат не будет.

Сейчас власти обсуждают возможность введения дополнительных стимулов для граждан, которые будут страховать жилье. Одна из инициатив - предусмотреть для них льготы по налогу на имущество и взносам на капитальный ремонт. Тем же, кто заранее не позаботился о страховке, предлагают на время запретить приватизировать полученное от государства новое жилье.

Сейчас уровень проникновения страхования жилья в России остается низким. Вице-президент ВСС Евгений Уфимцев в интервью "Российской газете" уточнял, что показатель не превышает 7,3 процента. С помощью нового закона страховщики уже к концу 2020 года рассчитывают довести долю застрахованного жилья до 20 процентов.