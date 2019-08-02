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02.08.2019 17:29
Рубрика: Экономика

Сколько будет стоить страхование жилья от ЧС

Текст: Юлия Кривошапко
Стоимость страхования жилья от чрезвычайных ситуаций составит 300-350 рублей в год. Дополнительная защита стандартной квартиры от бытовых рисков будет обходиться владельцу в 150-200 рублей в месяц сверх указанной суммы. Такие данные на пресс-конференции озвучил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.
Фото: Светлана Задера/РИА Новости Фото: Светлана Задера/РИА Новости
Фото: Светлана Задера/РИА Новости

Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступит в силу 4 августа. Он наделяет регионы правом разработать свои страховые программы с конкретным составом рисков, наиболее актуальным для каждой конкретной территории. Граждане смогут страховать жилье по этой программе. Покупка полиса будет добровольной. В случае ЧС возмещение владелец застрахованного жилья будет получать не только от государства, но и от страховщиков.

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Как уже писала "Российская газета", определены 14 пилотных регионов, где страховые программы могут быть запущены в первую очередь. Это Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

Запуск новой системы страхования жилья сдерживает то, что из шести документов, которые необходимы для начала работы регионов по новому закону, два пока не готовы. Один из них - "Методика определения размера ущерба" - еще находится в правительстве. Второй документ, регламентирующий разработку региональных программ, проходит регистрацию в Минюсте.

"Мы надеемся, что данные нормативные пробелы будут восполнены в ближайшее время", - сказал Юргенс.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Для реализации нового закона о страховании жилья от ЧС страховщики разработали автоматизированную информационную систему - АИС "Жилье". Там будет содержаться информация о договорах страхования жилых помещений, размерах страхового возмещения. Предполагается, что через несколько лет после того, как она заработает, в масштабах страны можно будет прогнозировать чрезвычайные ситуации и заранее к ним готовиться.

Документ, регламентирующий работу этой системы, - "Порядок информационного взаимодействия в АИС "Жилье" - был выпущен только 1 августа. Система разрабатывалась по проектам этого документа, рассказал Игорь Юргенс. Поэтому сейчас IT-подразделение Союза изучает документ, чтобы определить, существует ли необходимость доработки АИС "Жилье". Если она есть, ее проведут в кратчайшие сроки, подчеркнул президент ВСС.

Экономика Страхование
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