За пять лет ответного продэмбарго российские аграрии смогли увеличить производство сельхозпродукции и сбить темпы роста цен на некоторую мясную и овощную продукцию. Но теперь они столкнулись с другой проблемой, которая связана с экспортом.

Продовольственное эмбарго было введено 6 августа 2014 года в ответ на антироссийские санкции. Путь в Россию закрыли мясу, птице, рыбе, молочной продукции, орехам, фруктам и прочей сельхозпродукции из США, стран Евросоюза, а также Канады, Австралии и Норвегии. Поначалу товар из этих стран активно пытались ввозить обходными путями. Но по мере того, как начали уничтожать "санкционку", а на рынок пошли конкурентные отечественные продукты, удалось сбить волну нелегального импорта.

Экономике продэмбарго, по оценкам экспертов, принесло разнонаправленные эффекты. С одной стороны, цены выросли. "На середину 2019 года эффект продэмбарго, по нашему новому методу оценки, составляет 0,9-1,1 процента. То есть на столько увеличилась стоимость потребительской корзины", - пояснила "РГ" старший аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа аналитического агентства АКРА Василиса Баранова.

Но это, конечно, средний показатель по продовольственному рынку (по отдельным продуктам наблюдалось не только замедление роста цен, но и их снижение).

С другой стороны, преимущества получил российский сельскохозяйственный сектор.

Освободившиеся ниши на внутреннем рынке смогли занять российские производители. Например, мясоперерабатывающие предприятия переориентировались на отечественное сырье, что стимулировало производство, отмечает глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Производство свинины с 2014 по 2018 год выросло на 74 процента, мяса крупного рогатого скота - на 40 процентов, птицы - на 23 процента, приводят данные в АКРА.

А для многих групп товаров снизилась доля импорта. Например, по говядине импорт снизился с 57 до 38 процентов, по свинине с 17 до 3 процентов, по сырам с 45 до 31 процента, а по животным маслам - с 40 до 29 процентов.

"За период действия продэмбарго в молочной отрасли удалось значительно снизить зависимость от импортной продукции, обеспечив устойчивое развитие собственного производства как сырья, так и готовой продукции", - соглашается директор аналитического департамента Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Алексей Воронин.

Увеличение производства свинины привело к тому, что сейчас оптовые цены на этот продукт по сравнению с 2014 годом снизились на 10 процентов

За пять лет уровень самообеспечения России молоком и молокопродуктами вырос на 8,1 процента, до 84,2 процента в 2018 году, отмечает Воронин. Ответное продэмбарго помогло нарастить производство товарного молока. В 2018 году оно выросло на 2,3 процента, до 21,5 миллиона тонн, а в 2019 году ожидается прирост около 3 процентов.

По мере развития отечественного сельхозпроизводства, замедлились и темпы роста цен. Например, увеличение производства свинины привело к тому, что сейчас оптовые цены на этот продукт по сравнению с 2014 годом снизились на 10 процентов, отмечают в Национальной мясной ассоциации.

А в овощеводстве с 2014 года построили и модернизировали более тысячи гектаров высокотехнологичных теплиц, общая площадь их за эти годы увеличилась до 2,5 тысячи гектаров. Благодаря этому снижается тем роста цен на овощи, отмечают в ассоциации "Теплицы России". Правда, в межсезонье он пока велик, поскольку приходится переходить на импорт.

Сейчас санкционный эффект уже исчерпан или значительно ослабевает - в зависимости от продукции, считают эксперты.

"Молочная отрасль вышла на новый этап развития, должна решать новые задачи: интенсификация и повышение эффективности производства, снижение себестоимости производства и повышение конкурентоспособности на всех этапах, развитие экспорта как одного из направлений сбыта готовой продукции, и самое важное - стимулирование потребления молочной продукции внутри страны", - говорит Воронин.

1,1 процента - на столько увеличилась стоимость потребительской корзины из-за контрсанкций за пять лет их действий. Но это средний показатель. По некоторым товарам рост цен уменьшился

Для развития экспорта (и не только молочного) нужно создавать инфраструктуру - увеличивать мощности портов, расширять транспортные магистрали и снижать тарифы на перевозку грузов. Например, сейчас в стране наметилось перепроизводство сахара, при этом есть сложности с вывозом продукта на экспорт, отмечает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов.