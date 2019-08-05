Дольф Лундгрен сыграет суперагента в сериале Сильвестра Сталлоне

Два старых друга, два чемпиона боевиков, два заслуженных ветерана экранных мордобоев и перестрелок, брутальные старички с полными еще пороховницами пороха Дольф Лундгрен и Сильвестр Сталлоне вновь поработают вместе. На этот раз - над сериалом.

Проект The International, по данным Deadline, уже мечтают купить ведущие телевизионные сети Fox, CBS и NBC, а также Netflix и Apple. Дольф Лундгрен исполнит в нем главную роль - секретного агента ДОБ ООН, в одиночку способного заменить целый отряд спецназа и обладающего до кучи недюжинным талантом переговорщика. Сверх того никаких подробностей не разглашается. Да и нужно ли? И так все предельно ясно.

Шоураннер - Кен Сэнзел (сериал "Нью-Йорк 22", "Убийцы на замену", "Город террора"). Появится ли Сталлоне в кадре, также пока неизвестно. Но он может собственноручно поставить пилотный эпизод. И в любом случае примет деятельное участие в производстве, которым заведует его компания Balboa Productions. О чем не без гордости сообщает в своем Instagram.

В начале текущего года, напомним, Слай и Лундгрен ударно тряхнули стариной в сиквеле "Рокки 4", который одновременно был сиквелом спиноффа всей серии "Рокки". А 20 сентября Слай продолжит трясти стариной, но уже без Лундгрена - в пятом "Рэмбо". С подзаголовком "Последняя кровь". Заведомо вводящим в заблуждение - Сталлоне уже намекнул, что если картина покажет достойный результат в прокате, то почему бы и еще одного "Рэмбо" не сделать.