Предполагается, что каждый день три сотрудника фискального ведомства будут делать в среднем по три ставки. Для этого они должны будут открывать и регулярно пополнять виртуальные счета онлайн-казино и лотерей. На эти цели потребуется около 533 тысяч рублей в год, подсчитали в правительстве, которое выступило автором поправок. Финансировать проверки будет федеральный бюджет "в пределах ассигнований, предусмотренных налоговой службе на осуществление деятельности в установленной сфере".

Как уточнили в ФНС, контрольные закупки планируется проводить по мере того, как ведомство будет получать информацию о сайтах, нарушающих действующий в России запрет на организацию и проведение азартных игр, или выявлять нелегальные казино, букмекерские конторы и онлайн-лотереи самостоятельно.

По итогам контрольных закупок налоговая служба будет инициировать блокировку ресурсов нарушителей и вносить данные об организаторах нелегальных азартных игр в специальный перечень. Дальше материалы по таким делам будут передаваться в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела, рассказали в Федеральной налоговой службе.

Проведение азартных игр в интернете было запрещено в России в 2006 году. С 2014 года Роскомнадзор на основании решений судов и Федеральной налоговой службы (с 2015 года) заносит онлайн-казино, букмекерские конторы и лотереи в реестр запрещенных сайтов. За это время таким санкциям подверглись в общей сложности 135 тысяч интернет-ресурсов или отдельных страниц, рассказали "Российской газете" в Роскомнадзоре. Из этих 135 тысяч сайтов более чем к половине доступ был ограничен. Незаконная информация была удалена с 58 тысяч ресурсов.

Роскомнадзор действительно каждый месяц блокирует около 10 тысяч сайтов с нелегальным контентом по азартным играм, но они постоянно генерируют "зеркала", что усложняет борьбу с подпольными лотереями и онлайн-казино, говорит председатель Подкомитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам Николай Оганезов.

Есть и запрет для банков на осуществление переводов в пользу компаний и людей, которые были замечены в незаконной организации азартных игр и внесены в перечень нарушителей, напоминает собеседник "РГ". Однако, чтобы преодолеть этот барьер, применяются различные схемы, связанные с заменой кодов платежей. Таким образом, онлайн-казино продолжают генерировать финансовый трафик.

С помощью контрольных закупок, которые начнут проводить налоговики, будет проще отследить все звенья такого трафика и определить тех, в пользу кого осуществляются переводы средств, уверен Оганезов.