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05.08.2019 21:58
Рубрика: Спорт

Миллионы за Магуайра

Новичок "МЮ" стал самым дорогим защитником мира
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 171(7929)
Футболист "Лестера" Гарри Магуайр продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед". Контракт с игроком подписан до 2025 года с опцией продления еще на один сезон.

"Красные дьяволы" заплатили за Магуайра 87,5 миллиона евро. Это самый дорогой трансфер защитника в истории футбола. По словам англичанина, он не мог отказаться от возможности перейти в клуб из Манчестера.

"Арсенал" обновил трансферный рекорд

- Мне очень нравилось в "Лестере", но когда "МЮ" стучится в дверь - это невероятная возможность. Пообщавшись с Уле Гуннаром Сульшером, я окончательно понял: надо сделать следующий шаг. Очевидно, что Сульшер строит команду, которая будет брать трофеи, - отметил Магуайр.

К слову, "МЮ" впервые за 30 лет приобрел летом трех британцев. Ранее "красные дьяволы" усилились Дэниелом Джеймсом и Аароном Уан-Биссакой, за которого "манкунианцы" заплатили "Кристал Пэлас" 60 миллионов евро.

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