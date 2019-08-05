Футболист "Лестера" Гарри Магуайр продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед". Контракт с игроком подписан до 2025 года с опцией продления еще на один сезон.

"Красные дьяволы" заплатили за Магуайра 87,5 миллиона евро. Это самый дорогой трансфер защитника в истории футбола. По словам англичанина, он не мог отказаться от возможности перейти в клуб из Манчестера.

- Мне очень нравилось в "Лестере", но когда "МЮ" стучится в дверь - это невероятная возможность. Пообщавшись с Уле Гуннаром Сульшером, я окончательно понял: надо сделать следующий шаг. Очевидно, что Сульшер строит команду, которая будет брать трофеи, - отметил Магуайр.

К слову, "МЮ" впервые за 30 лет приобрел летом трех британцев. Ранее "красные дьяволы" усилились Дэниелом Джеймсом и Аароном Уан-Биссакой, за которого "манкунианцы" заплатили "Кристал Пэлас" 60 миллионов евро.