Италия продаст часовню для покрытия госдолга

Кабинет министров Италии решил пустить с молотка внушительную долю государственной недвижимости, имеющей культурную и историческую ценность. По предварительным оценкам, эта "сделка" принесет в казну более 1 миллиарда евро.

Власти пошли на этот вынужденный шаг под давлением Евросоюза, который уже не первый месяц угрожает наложить на Италию штраф в размере 3,5 миллиарда евро из-за ее неспособности сократить удушающий госдолг, перешагнувший психологическую отметку 2,3 триллиона евро.

В попытке избежать подобного поворота событий в октябре на онлайн-аукцион будут выставлены свыше 400 объектов культурного наследия, находящихся во владении различных государственных министерств и ведомств - монастыри, исторические палаццо, форты, маяки и даже тюрьмы. Полный список доступен на сайте государственного агентства по продаже недвижимости Agenzia del Demanio.

Среди самых привлекательных лотов, в частности, значится знаменитый венецианский монастырь 12 века Сан-Сальвадор (его оценили в 28 миллионов евро), который был включен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Компанию ему составят бывшая тюрьма в центре Комо (под Миланом), роскошный замок, расположенный в Чивителла Чези недалеко от Рима, а также "Вилла Камерата" во Фьезоле (рядом с Флоренцией), которая некогда принадлежала соперникам одной из самых влиятельных флорентийских семей Медичи.

Общая стоимость недвижимости в собственности итальянского государства составляет порядка 283 миллиардов евро. В ближайшие три года по мере продажи первых лотов правительство рассчитывает не только "заработать" 1,2 миллиарда евро (в том числе за счет сокращения издержек и снижения затрат на облуживание недвижимости), но и предотвратить разрушение исторических зданий, которые благодаря новым хозяевам смогут наконец обрести вторую жизнь.