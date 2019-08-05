Юниорская (до 18 лет) сборная России по хоккею с победы стартовала на традиционном престижном турнире Кубок Глинки/Грецтки. В первом матче наши парни одолели команду США - 6:2.

Первый период нашим не удался, а вот американцы забросили две безответные шайбы. Зато сопернику досталось от подопечных Сергея Голубовича после перерыва. В течение девяти минут, с 23-й по 32-ю, россияне забросили четыре шайба, причем все в равных составах. Отличились Павел Тютнев, Богдан Тринеев и Александр Пашин, сделавший дубль.

Ну а в заключительном периоде "звездно-полосатых" своими шайбами добили Никита Буруянов и Даниил Гущин.

На групповом этапе турнира нашим еще предстоит сыграть со словаками и шведами. В другом квартете собрались Канада, Чехия и Финляндия.

В последний раз россияне выигрывали трофей в далеком 1995 году.