Новости

В Ачинском районе введен режим ЧС 23:00
Из-за взрыва на складе в Красноярском крае эвакуированы 2,6 тыс человек 22:19
Пресс-служба Зеленского угодила в скандал, спутав пол индийского премьера 21:55
"Динамо" договорилось о приобретении игрока "Боруссии" 21:53
"Ахмат" вырвал победу у "Оренбурга" в четвертом туре РПЛ 21:52
На Порошенко завели дело за выезд на Мальдивы по поддельным документам 21:47
Кристиан Нобоа перешел в "Сочи" 21:40
По пожару в Ачинске открыта горячая линия МЧС 21:39
Ученые создали ранее неизвестную и парадоксальную структуру золота 21:39
Медведев поручил ввести уголовную ответственность за срыв госзакупок 21:35
Иномарки обошлись россиянам в один триллион рублей 21:15
Медведев поручил принять меры за затяжку с документами по нацпроектам 21:10
"Спартак" объявил о переходе Гуса Тиля 20:56
Курс евро достиг 73 рублей впервые с 13 июня 20:51
Трамп обвинил Пекин в "валютной манипуляции" в связи с ослаблением юаня 19:50
Минобороны перебросит на тушение склада под Ачинском роботов "Уран-14" 19:49
Магнитная буря покажет жителям Ленобласти северное сияние 19:41
В Сибири силами Минобороны потушено более 900 тысяч гектаров леса 19:21
За пять лет Россия сократила импорт продовольствия на треть 19:05
Под Ачинском взорвалось уже несколько тысяч боеприпасов 19:00
В кратере Ломоносова найден эпицентр глобальной катастрофы на Марсе 18:57
Российские прыгуны в воду взяли серебро в командных соревнованиях ЧЕ 18:52
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага 18:46
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности 18:45
Лукашенко назначил парламентские выборы в Беларуси на 7 и 17 ноября 18:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять фактов об Илье Репине к 175-летию художника
Пять фактов об Илье Репине к 175-летию художника
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
05.08.2019 22:00
Рубрика: Спорт

Волевая молодежь

Россияне обыграли США на Кубке Глинки/Гретцки
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 171(7929)
Юниорская (до 18 лет) сборная России по хоккею с победы стартовала на традиционном престижном турнире Кубок Глинки/Грецтки. В первом матче наши парни одолели команду США - 6:2.

Первый период нашим не удался, а вот американцы забросили две безответные шайбы. Зато сопернику досталось от подопечных Сергея Голубовича после перерыва. В течение девяти минут, с 23-й по 32-ю, россияне забросили четыре шайба, причем все в равных составах. Отличились Павел Тютнев, Богдан Тринеев и Александр Пашин, сделавший дубль.

Овечкин: Назначение Кудашова пойдет на пользу сборной России по хоккею

Ну а в заключительном периоде "звездно-полосатых" своими шайбами добили Никита Буруянов и Даниил Гущин.

На групповом этапе турнира нашим еще предстоит сыграть со словаками и шведами. В другом квартете собрались Канада, Чехия и Финляндия.

В последний раз россияне выигрывали трофей в далеком 1995 году.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал США к переговорам по стратегической стабильности
Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до восьми
В Сибири силами Минобороны потушено более 900 тысяч гектаров леса
Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим реактивными снарядами
За участие в несанкционированных акциях в Москве арестованы свыше 100 человек