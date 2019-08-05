Граждане смогут добровольно застраховать свое жилье от стихийных бедствий - пожаров, ураганов и наводнений, а также бытовых рисков, если это будет предусмотрено региональной программой, четырьмя способами. С таким разъяснением выступил минфин.

Во-первых, заключить договор страхования можно будет в офисе у страховой компании. Во-вторых, онлайн, через официальный сайт страховщика. Третий вариант - купить полис у страхового агента или брокера. Четвертый - приобрести страховку вместе с оплатой услуг ЖКХ, если такой пункт будет в платежке.

Закон о защите жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу 4 августа. Регионы теперь должны разработать свои собственные программы страхования. До конца года в пилотном режиме они могут заработать в 14 субъектах, считают во Всероссийском союзе страховщиков. Это Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Белгородская, Омская, Новосибирская области, Краснодарский, Забайкальский, Красноярский, Хабаровский и Пермский края.

Тем, кто заранее позаботился о покупке полиса, в случае стихии ущерб будет возмещаться, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в данном конкретном регионе - показатель утверждает минстрой, и общей площади жилого помещения, а не по социальным нормам, уточнили в минфине. Кроме того, такие граждане смогут получить деньги от страховой компании. На выплату компенсации из бюджета и по линии страховщика отводится не больше 20 рабочих дней.

Если региональные власти смогут предоставить новое жилье взамен того, которое пострадало от стихии, и человека такой вариант устроит, выплату по страховке перечислят в бюджет региона.

Граждане, решившие не страховать жилье, в случае чрезвычайной ситуации смогут рассчитывать только на помощь за счет бюджетных средств. Возмещение при этом будет рассчитываться, исходя из социальных норм.

В рамках своих программ страхования от ЧС регионам дается право предусмотреть возможность предоставления отдельным категориям граждан компенсации по уплате части страховой премии и другие формы поддержки, напоминает минфин.

Сейчас уровень проникновения страхования жилья в России остается низким. Вице-президент ВСС Евгений Уфимцев в интервью "Российской газете" уточнял, что показатель не превышает 7,3 процента, поэтому для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций используются в основном ресурсы бюджетной системы.

С помощью нового закона страховщики уже к концу 2020 года рассчитывают довести долю застрахованного жилья до 20 процентов. Если этого удастся добиться, часть ответственности по возмещению гражданам ущерба в случае удара стихии страховщики возьмут на себя.