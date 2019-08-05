Mercedes-Benz готовит к премьере свой лучший седан в истории

Через три года в линейке Mercedes-Benz появится новая модель - электрический седан EQS, который станет венцом творения инженеров компании в плане создания EV-автомобилей. Испытания уже проводятся, независимые художники предлагают своё видение новинки, а Сеть полнится подробностями о ней.

Автомобиль проектируется на новой платформе, созданной под задачи электрифицирования модельного ряда марки. Она модульная и ляжет в основу порядка пяти новинок. Универсальность, в том числе, достигнута благодаря материалам, используемым в архитектуре: комбинация стали, алюминия и углеродного волокна.

Производство EQS будет налажено на заводе компании в Штутгарте - там же, где организуют выпуск нового S-Class. Такой подход вполне оправдан: в Mercedes говорят, что предсказать желания клиента через три-пять лет практически невозможно.

Предполагается, что EQS получит большую линейку силовых агрегатов в плане мощностных характеристик, о чём намекают запатентованные торговые наименования с числовыми индексами от 350 до 600. С большой долей вероятности, автомобиль оснастят моторами от кроссовера EQC, в том числе установкой с парой электродвигателей суммарной мощностью свыше 400 л.с. Но в основе EQS лежит новая платформа, которая позволяет устанавливать большую аккумуляторную батарею, а значит, и более мощные агрегаты.

По габаритам, если ориентироваться на тестовые прототипы, новинка близка к модели CLS, также для электроседана характерны короткие свесы и купеобразная линия крыши.

По информации Auto Express, концепт Mercedes-Benz EQS может быть представлен в сентябре 2019 года во Франкфурте.