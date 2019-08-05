Минтруд отреагировал на данные о 15 миллионах безработных

"Технологический прогресс постепенно ведет к тому, что создаются рабочие места, требующие достаточно высокого уровня квалификации. Однако процессы эти достаточно длительны во времени, и когда приходится слышать о том, что в ближайшие годы какие-то профессии исчезнут совсем, то это несколько преувеличенные оценки. Для разных отраслей, для разных уровней квалификации ситуация может быть разной", - сообщили RNS в пресс-службе научно-исследовательского института.

Ранее депутат Госдумы Олег Шеин заявил изданию Ura.ru, что в будущем 15 миллионов человек потеряют работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными. Однако в ВНИИ считают, что до полного освобождения человека из сферы производства еще далеко.

"Несмотря на развитие техники, технологий и рост производительности труда, обществу еще далеко до тотального высвобождения человека из сферы производства. Это происходит потому, что меняются не только технологии, но и спрос на новые товары и услуги, появляются новые виды деятельности, благодаря чему занятость постепенно перетекает из одной сферы в другую", - отметили в институте.