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05.08.2019 22:26
Рубрика: Общество

Таблетка в дефиците

Пациенты с ВИЧ без лечения не останутся
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Столичный выпуск № 171(7929)
Возможно, минздраву придется пересмотреть условия закупки препаратов для лечения ВИЧ, увеличив стартовую цену на торгах. Такую точку зрения высказал руководитель Федерального НМЦ по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН, эксперт ОНФ Вадим Покровский.

Кроме того, для бесперебойного обеспечения пациентов терапией необходимо также создать федеральный резервный фонд лекарств, чтобы при нехватке в том или ином регионе иметь возможность быстро ее ликвидировать, считает Покровский.

Информация о том, что ВИЧ-инфицированные могут остаться без ламивудина - одного из базовых препаратов, - поднималась несколько раз с начала года. А именно, всякий раз, когда трижды объявлявшиеся торги оказывались несостоявшимися. По мнению эксперта, поставщики не вышли на торги из-за низкой стартовой цены. В то же время в ОНФ, где следят за ситуацией в регионах, отмечают, что необходимо проверить, нет ли тут сговора со стороны фармрынка.

Фото: Антон Вергун/ТАСС
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Препарат ламивудин - старый, но проверенный, он входит как третий компонент в большинство комбинаций, применяемых для антиретровирусной терапии. При этом наличие всех трех компонентов крайне важно, подчеркнул Вадим Покровский.

Недавно проблемой занялись на самом высоком уровне: премьер Дмитрий Медведев разрешил перераспределять препараты между регионами, если они закупаются на федеральные деньги. "Но и здесь время работает против нас. Ведь в регионах, передавших ламивудин, тоже увеличиваются риски остаться без лекарств в случае задержки", - отметил эксперт и уточнил, что на случай таких непредвиденных ситуаций было бы разумно создать федеральный резерв.

В минздраве "РГ" подтвердили: действительно, с начала года министерство трижды объявляло аукцион на централизованные поставки ламивудина в дозировке 300 мг (таблетки в пленочной оболочке) - в феврале, апреле и конце июня, и все они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. В то же время в конце июля был заключен госконтракт на поставки того же препарата, но в меньшей дозировке - 150 мг. Половина необходимого количества лекарства (шесть миллионов таблеток) будет поставлена по этому контракту не позднее сентября, а к ноябрю контракт должен быть исполнен полностью, - сообщили в минздраве, подчеркнув, что это позволит полностью, стопроцентно, закрыть потребность в лекарстве этой дозировки.

Что касается препарата большей дозировки (300 мг), и тут минздрав принял возможные меры: "с учетом предложений поставщиков принято решение о дроблении лотов, при этом ближайший аукцион будет объявлен в августе 2019 года".

Минздрав может пересмотреть условия закупки препаратов для пациентов с ВИЧ

Пока же министерство активно пользуется новым порядком - возможностью перераспределить имеющиеся запасы, передав их из регионов, где есть избыток, туда, где наблюдается дефицит.

Для стабилизации ситуации проведена работа с регионами с максимальным и минимальным или нулевым остатком препарата в обеих дозировках, и было произведено перераспределение: из Самарской и Тверской областей - в Москву, из Ненецкого автономного округа в Алтайский край, из Забайкальского края в Республику Тыва, из Ханты-Мансийского автономного округа в Тюменскую область, - сообщили в министерстве. Таким образом, регионы, в которых препарат был в дефиците, обеспечены им на один-два месяца - то есть на срок, достаточный для заключения последующих контрактов на его поставку.

Общество Здоровье Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минздрав
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