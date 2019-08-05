Миссия Турции и Финляндии выполнит наблюдательный полет над Россией

С пятого по девятое августа миссия Турции и Финляндии выполнит совместный полет над Россией в рамках международного Договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, уточнив, что будет задействован турецкий самолет наблюдения СН-235.

В этот же период Россия осуществит наблюдательный полет над территорией Болгарии. Его максимальная дальность составит 660 километров, пишет газета Вооруженных сил России "Красная звезда".

Ранее, напомним, военные США и Италии провели совместный наблюдательный полет над территорией России на американском самолете наблюдения ОС-135Б.

Договор по открытому небу позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, а также Россия, Беларусь, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.