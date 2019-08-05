На AliExpress такого нет. Xiaomi изобрела смартфон на солнечных батареях

Компания Xiaomi направила во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) патентную заявку, в которой описывается смартфон с солнечной батареей на задней панели.

Zonnepaneel voorziet Xiaomi smartphone van volle batterij https://t.co/4dRq4mzwvf pic.twitter.com/tofD14Jax6 — LetsGoDigital (@letsgodigitalNL) August 4, 2019

Заявка в WIPO была отправлена еще в июле 2018 года, однако опубликована лишь сейчас, пишет Let's Go Digital.

Отмечается, что в патентной заявке фигурирует смартфон, в котором всю переднюю поверхность экрана занимает экран, а информация о камере отсутствует. Она не изображена ни как врезанная в матрицу, ни как выдвигающаяся.

Напомним, что ранее в этом году Xiaomi показала, как работает модуль камеры, расположенный под экраном и невидимый в обычном режиме работы.

Do you want a sneak peek at the future? Here you go...introducing you to Under-Display Camera technology!#Xiaomi #InnovationForEveryone pic.twitter.com/d2HL6FHkh1 — Xiaomi #FortuneGlobal500 (@Xiaomi) June 3, 2019

Let's Go Digital также напоминает, что еще в 2009 году компания Samsung представила два кнопочных телефона со встроенными солнечными батареями - Guru E1107 и Blue Earth S7550.