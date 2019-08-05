У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

На AliExpress такого нет. Xiaomi изобрела смартфон на солнечных батареях

Текст:   Антон Благовещенский
05.08.2019,  
13:05
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Xiaomi направила во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) патентную заявку, в которой описывается смартфон с солнечной батареей на задней панели.

Заявка в WIPO была отправлена еще в июле 2018 года, однако опубликована лишь сейчас, пишет Let's Go Digital.

Отмечается, что в патентной заявке фигурирует смартфон, в котором всю переднюю поверхность экрана занимает экран, а информация о камере отсутствует. Она не изображена ни как врезанная в матрицу, ни как выдвигающаяся.

Xiaomi выпустила джойстик для геймеров, совместимый с флагманскими смартфонами
Lenovo представила сразу четыре новые модели смартфонов

Напомним, что ранее в этом году Xiaomi показала, как работает модуль камеры, расположенный под экраном и невидимый в обычном режиме работы.

Let's Go Digital также напоминает, что еще в 2009 году компания Samsung представила два кнопочных телефона со встроенными солнечными батареями - Guru E1107 и Blue Earth S7550.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Фото: Epic Games Store
Alan Wake и For Honor в течение недели можно получить бесплатно и навсегда 02.08.2019
Полностью рассекречен дизайн смартфона с двумя экранами Nubia Z20 5G 31.07.2019
Можно брать. Шесть лучших китайских смартфонов не дороже 8000 рублей 31.07.2019
смартфоны
На гаджеты в России пока не будут предустанавливать отечественный софт 31.07.2019
Xiaomi
Xiaomi выпустила самый мощный смартфон в мире. Он стоит 27 тысяч рублей 31.07.2019
Xiaomi представила микроволновку с Wi-Fi за 3700 рублей. Что она умеет 30.07.2019