Федеральный закон от 30 июля 2019 г. N 255-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 24 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 33, ст. 3413, 3421, 3429; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3027; 2003, N 1, ст. 2, 6; N 28, ст. 2886; N 52, ст. 5030; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3222; N 34, ст. 3520; 2005, N 1, ст. 30; N 24, ст. 2312; N 27, ст. 2713; N 30, ст. 3118; N 52, ст. 5581; 2006, N 31, ст. 3433, 3436, 3443; N 45, ст. 4627; 2007, N 1, ст. 31, 39; N 21, ст. 2461; N 22, ст. 2563; N 31, ст. 3991, 4013; N 45, ст. 5417; N 49, ст. 6045, 6071; N 50, ст. 6237, 6245; 2008, N 27, ст. 3126; N 30, ст. 3598, 3614; N 48, ст. 5519; N 49, ст. 5723; N 52, ст. 6237; 2009, N 1, ст. 31; N 11, ст. 1265; N 29, ст. 3598; N 48, ст. 5731, 5732; N 51, ст. 6153, 6155; N 52, ст. 6455; 2010, N 15, ст. 1737; N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4198; N 32, ст. 4298; N 47, ст. 6034; N 48, ст. 6247; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 7, 9, 21, 37; N 11, ст. 1492; N 24, ст. 3357; N 27, ст. 3881; N 30, ст. 4566, 4575, 4583, 4587, 4593, 4596, 4597; N 45, ст. 6335; N 47, ст. 6610, 6611; N 48, ст. 6729; N 49, ст. 7014, 7016, 7037; 2012, N 19, ст. 2281; N 25, ст. 3268; N 27, ст. 3588; N 41, ст. 5527; N 49, ст. 6748, 6751; N 53, ст. 7584, 7596; 2013, N 23, ст. 2866; N 30, ст. 4081; N 40, ст. 5038, 5039; N 44, ст. 5640; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6985; 2014, N 8, ст. 737; N 16, ст. 1835, 1838; N 19, ст. 2313; N 26, ст. 3373; N 30, ст. 4220; N 48, ст. 6647, 6657, 6663; 2015, N 1, ст. 13, 16, 18, 32; N 10, ст. 1402; N 24, ст. 3377; N 27, ст. 3968; N 48, ст. 6688, 6689, 6691, 6692, 6694; 2016, N 1, ст. 18; N 7, ст. 920; N 9, ст. 1169; N 15, ст. 2063, 2064; N 18, ст. 2504; N 27, ст. 4158, 4175, 4176, 4182; N 49, ст. 6844; 2017, N 11, ст. 1534; N 15, ст. 2131; N 30, ст. 4446; N 31, ст. 4803; N 40, ст. 5753; N 49, ст. 7307, 7314, 7316, 7318, 7325; 2018, N 1, ст. 20, 50; N 18, ст. 2568, 2575, 2583; N 24, ст. 3404; N 30, ст. 4534; N 32, ст. 5087, 5094, 5095; N 49, ст. 7496, 7499; N 53, ст. 8419; 2019, N 16, ст. 1826; N 18, ст. 2202, 2225; N 23, ст. 2908, 2920; N 27, ст. 3527) следующие изменения:

1) в статье 1795:

а) пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

"3) объекты имущества, которые непосредственно используются для производства электрической и (или) тепловой энергии путем преобразования тепловой энергии, образующейся в результате сгорания средних дистиллятов, в электрическую и (или) использования такой тепловой энергии для изменения термодинамических параметров теплоносителя.";

б) пункт 4 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

"3) в отношении объектов имущества, указанных в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, - копии документов, подтверждающих право собственности (право оперативного управления) на указанные объекты имущества, их ввод в эксплуатацию.";

в) пункт 9 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

"3) прекращения права собственности (права оперативного управления), вывод из эксплуатации объектов имущества, указанных в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, в отношении которых в налоговый орган представлены копии документов, подтверждающих право собственности (право оперативного управления) на указанные объекты имущества, в соответствии с пунктами 4 и (или) 7 настоящей статьи, - с даты прекращения права собственности (права оперативного управления), вывода из эксплуатации последнего из указанных объектов.";

2) пункт 8 статьи 1796 дополнить подпунктами 13 - 16 следующего содержания:

"13) замедленное коксование;

14) гидроконверсия тяжелых остатков;

15) получение технического углерода путем термического или термоокислительного разложения средних дистиллятов;

16) производство битума путем окисления гудрона.";

3) в статье 1797:

а) подпункт 2 пункта 6 дополнить абзацем следующего содержания:

"При подаче заявления о выдаче свидетельства организация-заявитель вправе не представлять документы, ранее представленные в налоговый орган в соответствии с положениями настоящей статьи.";

б) подпункт 2 пункта 12 изложить в следующей редакции:

"2) приостановление действия свидетельства у организации, с которой заключен договор об оказании услуг по переработке нефтяного сырья. В случае наличия у налогоплательщика нескольких свидетельств, полученных в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, налоговые органы приостанавливают действие только свидетельства, полученного в связи с наличием у налогоплательщика договора об оказании ему услуг по переработке нефтяного сырья, заключенного с организацией, непосредственно осуществляющей указанную переработку, действие свидетельства которой было приостановлено;";

в) в подпункте 4 пункта 16:

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

"получивших свидетельство по основаниям, указанным в пункте 3 настоящей статьи, в связи с наличием у них договора об оказании услуг по переработке нефтяного сырья, заключенного с организацией, непосредственно осуществляющей указанную переработку и получившей свидетельство по основаниям, указанным в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи.";

абзац пятый считать абзацем шестым;

4) в пункте 1 статьи 181:

а) подпункт 11 изложить в следующей редакции:

"11) средние дистилляты. В целях настоящей главы средними дистиллятами признаются смеси углеводородов в жидком или твердом состоянии (при температуре 20 градусов Цельсия и атмосферном давлении 760 миллиметров ртутного столба), полученные в результате первичной и (или) вторичной переработки нефти, газового конденсата, попутного нефтяного газа, горючих сланцев, значения показателя плотности которых не превышают 1015 кг/м3 при температуре 20 градусов Цельсия, за исключением:

прямогонного бензина;

циклогексана;

автомобильного бензина;

фракций, указанных в абзацах восьмом - пятнадцатом подпункта 10 настоящего пункта;

авиационного керосина, авиационного керосина марки Джет-А1;

дизельного топлива;

высоковязких продуктов, в том числе моторных масел для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей;

продуктов нефтехимии, получаемых в процессах химических превращений, протекающих при температуре выше 700 градусов Цельсия (согласно технологической документации на технологическое оборудование, посредством которого осуществляются химические превращения), дегидрирования, алкилирования, окисления, гидратации, этерификации;

газового конденсата, смеси газового конденсата с нефтью, непосредственно полученных с применением технологических процессов деэтанизации и (или) стабилизации и (или) фракционирования (при условии комбинации процесса фракционирования с процессом деэтанизации и (или) стабилизации);

нефти;

битума, асфальта, кокса, технического углерода, серы;

иных продуктов, представляющих собой смесь углеводородов в жидком состоянии (при температуре 20 градусов Цельсия и атмосферном давлении 760 миллиметров ртутного столба), содержащих более 30 процентов ароматических, непредельных и (или) кислородсодержащих соединений.

В целях настоящей главы высоковязкими продуктами признаются смеси углеводородов в жидком или твердом состоянии (при температуре 20 градусов Цельсия и атмосферном давлении 760 миллиметров ртутного столба), полученные в результате применения хотя бы одного из следующих технологических процессов:

каталитическая депарафинизация;

гидроизодепарафинизация;

депарафинизация селективными растворителями;

деасфальтизация пропаном;

селективная очистка;

обезмасливание парафинов.

В целях настоящего подпункта смеси высоковязких продуктов с неподакцизными товарами признаются высоковязкими продуктами.

При этом такие смеси углеводородов, их смеси с неподакцизными товарами должны соответствовать одной или нескольким из следующих физико-химических характеристик:

кинематическая вязкость при температуре 100 градусов Цельсия составляет 2,2 сантистокса и более;

температура вспышки в открытом тигле составляет более 80 градусов Цельсия и температура застывания не превышает минус 35 градусов Цельсия.

Не относится к средним дистиллятам нефтяное сырье, при совершении операций с которым выполняется хотя бы одно из следующих условий:

нефтяное сырье реализуется (передается) организацией пользователем недр при условии, что такое нефтяное сырье получено из полезного ископаемого, добытого организацией - пользователем недр;

нефтяное сырье, полученное в результате переработки нефтяного сырья, в дальнейшем реализуется (передается) организацией - собственником переработанного нефтяного сырья, имеющей свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, в смеси с нефтяным сырьем, являющимся добытым полезным ископаемым для такой организации, и (или) с нефтяным сырьем, приобретенным такой организацией у организаций - пользователей недр, для которых такое нефтяное сырье является добытым полезным ископаемым, при условии транспортировки указанной смеси магистральным трубопроводом;

нефтяное сырье реализуется (передается) одной организацией, имеющей свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, другой организации, имеющей указанное свидетельство и (или) свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке средних дистиллятов, при условии дальнейшей переработки такого сырья указанной другой организацией, в том числе на основе договора об оказании ей услуг по переработке нефтяного сырья;

нефтяное сырье при его направлении на переработку организацией, имеющей свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, на производственных мощностях, принадлежащих такой организации либо организации, непосредственно оказывающей такой организации услуги по переработке нефтяного сырья, в том числе на основе договора об оказании ей услуг по переработке нефтяного сырья;

нефтяное сырье при его получении (оприходовании) организацией, имеющей свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке средних дистиллятов, и (или) свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, в случае его дальнейшей переработки указанной организацией, в том числе на основе договора об оказании ей услуг по переработке нефтяного сырья;";

б) подпункт 132 признать утратившим силу;

5) в пункте 1 статьи 182:

а) подпункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) передача в структуре организации произведенных подакцизных товаров для дальнейшего производства неподакцизных товаров, за исключением передачи произведенного прямогонного бензина и (или) средних дистиллятов для дальнейшего производства продукции нефтехимии, битума, асфальта, кокса, технического углерода, серы, высоковязких продуктов, а также иных неподакцизных товаров, получаемых в качестве отходов или побочной продукции при производстве подакцизных товаров, в структуре организации, имеющей свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке средних дистиллятов, и (или) свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, и (или) передачи произведенного денатурированного этилового спирта для производства неспиртосодержащей продукции в структуре организации, имеющей свидетельство о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом;";

б) подпункты 35 - 37 признать утратившими силу;

6) подпункт 20 пункта 1 статьи 183 признать утратившим силу;

7) пункты 16 - 18 статьи 187 признать утратившими силу;

8) в статье 193:

а) в пункте 8:

в абзаце третьем слова "с главой 26 настоящего Кодекса" заменить словами "с пунктом 3 статьи 342 настоящего Кодекса";

в абзаце пятом слово "сырья;" заменить словами "сырья. Рассчитанный в порядке, определенном настоящим пунктом, коэффициент СПЮ округляется до четвертого знака в соответствии с действующим порядком округления;";

в абзаце двадцать первом слово "Агрегированное" заменить словом "Агрегатное";

дополнить новыми абзацами двадцать вторым и двадцать третьим следующего содержания:

"Объемы продуктов переработки нефтяного сырья, указанные в абзацах восемнадцатом - двадцать первом настоящего пункта, учитываются при определении показателя СПЮ с учетом нормативных потерь, возникающих после отгрузки продуктов переработки нефтяного сырья и до перехода права собственности на указанные продукты и связанных с технологическими особенностями процесса транспортировки.

В случае возврата продуктов переработки нефтяного сырья, отгруженных налогоплательщиком (в случае переработки нефтяного сырья на основе договора об оказании налогоплательщику услуг по переработке нефтяного сырья - переданных налогоплательщику или по его поручению третьим лицам) в предыдущих налоговых периодах, значения показателей VПБ, VСВ, VКС, VТ за соответствующие налоговые периоды не пересчитываются, а объемы возвращенных продуктов переработки нефтяного сырья исключаются из соответствующих объемов VПБ, VСВ, VКС, VТ в том налоговом периоде, в котором осуществлен возврат указанных продуктов.";

абзацы двадцать второй - двадцать четвертый считать соответственно абзацами двадцать четвертым - двадцать шестым;

абзац двадцать пятый считать абзацем двадцать седьмым и изложить его в следующей редакции:

"объем автомобильного бензина класса 5 и (или) дизельного топлива класса 5, произведенных, в том числе по договору об оказании налогоплательщику услуг по переработке нефтяного сырья, и реализованных налогоплательщиком, имеющим свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, и (или) иным лицом, входящим в одну группу лиц с таким налогоплательщиком в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, в налоговом периоде на биржевых торгах, проводимых биржей (биржами), оказался менее минимальной величины реализации на биржевых торгах автомобильного бензина класса 5 и (или) дизельного топлива класса 5 соответственно, определяемой налогоплательщиком самостоятельно в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Для целей настоящего абзаца реализацией признается заключение договора купли-продажи на биржевых торгах, проводимых биржей (биржами) в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах". При этом факт заключения указанного договора подтверждается со стороны соответствующей биржи (бирж) сводными выписками из реестра договоров купли-продажи, заключенных налогоплательщиком (по поручению налогоплательщика) или иным лицом, указанным в настоящем абзаце. Требования, установленные настоящим абзацем, не распространяются на налогоплательщиков, не осуществляющих производство автомобильного бензина класса 5 и дизельного топлива класса 5 в налоговом периоде, в том числе на основании договора об оказании налогоплательщику услуг по переработке нефтяного сырья. Также требования настоящего абзаца не применяются при определении ставки акциза в отношении нефтяного сырья, направленного на переработку на расположенные в Хабаровском крае производственные мощности, указанные в свидетельстве о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, выданном налогоплательщику либо организации, непосредственно оказывающей налогоплательщику услуги по переработке нефтяного сырья.";

абзацы двадцать шестой - двадцать восьмой считать соответственно абзацами двадцать восьмым - тридцатым;

абзац двадцать девятый считать абзацем тридцать первым и изложить его в следующей редакции:

"В целях настоящей главы в случае, если продукты переработки нефтяного сырья, указанные в настоящем пункте, произведены из направленного на переработку нефтяного сырья, принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, и иного сырья (в том числе многофункциональных присадок, компонентов, не являющихся нефтяным сырьем), порядок определения количества нефтепродуктов, произведенных из нефтяного сырья и реализованных налогоплательщиком в налоговом периоде (в случае переработки нефтяного сырья на основе договора об оказании налогоплательщику услуг по переработке нефтяного сырья - переданных налогоплательщику и (или) по его поручению третьим лицам), устанавливается налогоплательщиком самостоятельно в учетной политике для целей налогообложения, при этом установленный порядок не подлежит изменению в течение трех календарных лет, непосредственно следующих за календарным годом утверждения указанного порядка.";

абзацы тридцатый - тридцать второй считать соответственно абзацами тридцать вторым - тридцать четвертым;

б) пункт 9 признать утратившим силу;

9) абзацы шестнадцатый - восемнадцатый пункта 2 статьи 195 признать утратившими силу;

10) подпункт 9 пункта 4 статьи 199 признать утратившим силу;

11) в статье 200:

а) в пункте 21:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"21. Вычетам подлежат умноженные на коэффициент, установленный настоящим пунктом, суммы акциза, начисленные при получении авиационного керосина налогоплательщиком, включенным в Реестр эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и имеющим сертификат (свидетельство) эксплуатанта, и увеличенные на величину ВАВИА, определяемую в соответствии с настоящим пунктом, при условии представления документов в соответствии с пунктом 21 статьи 201 настоящего Кодекса.";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Величина ВАВИА определяется налогоплательщиком самостоятельно по следующей формуле:

ВАВИА = ДКЕР х VКЕР х КДТ_КОМП,

где VКЕР - объем (в тоннах) полученного авиационного керосина, использованного в налоговом периоде самим налогоплательщиком и (или) лицом, с которым налогоплательщиком заключен договор на оказание услуг по заправке воздушных судов авиационным керосином, для заправки воздушных судов, эксплуатируемых налогоплательщиком;

КДТ_КОМП - коэффициент, определяемый в порядке, установленном пунктом 27 настоящей статьи;

ДКЕР = ЦКЕРэксп - ЦКЕРвр,

где ЦКЕРэксп - средняя цена экспортной альтернативы для авиационного керосина, рассчитанная в морских портах Российской Федерации, расположенных в Северо-Западном федеральном округе, которая определяется по следующей формуле:

ЦКЕРэксп=((ЦКЕРрт - ТДТм - ЭПКЕР) х Р) х (1 + СНДС),

где ЦКЕРрт - средняя (среднеарифметическое значение за все дни торгов) за налоговый период цена на авиационный керосин на роттердамском рынке нефтяного сырья в долларах США за 1 тонну;

ТДТм - величина, определяемая в порядке, установленном пунктом 27 настоящей статьи;

ЭПКЕР - ставка вывозной таможенной пошлины в отношении авиационного керосина, действовавшая в налоговом периоде, в долларах США за 1 тонну;

Р - среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, определяемое налогоплательщиком самостоятельно как среднеарифметическое значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за все дни в налоговом периоде;

СНДС - ставка налога на добавленную стоимость, действовавшая в налоговом периоде и указанная в пункте 3 статьи 164 настоящего Кодекса;

ЦКЕРвр - условное значение средней оптовой цены реализации авиационного керосина на территории Российской Федерации, принимаемое равным 48 300 рублям за 1 тонну на период с 1 августа по 31 декабря 2019 года включительно, 50 700 рублям за 1 тонну на период с 1 января по 31 декабря 2020 года включительно, 53 250 рублям за 1 тонну на период с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно, 55 900 рублям за 1 тонну на период с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно, 58 700 рублям за 1 тонну на период с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно, 61 600 рублям за 1 тонну на период с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно.

Порядок расчета величины ЦКЕРрт определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и рекламы. Указанный порядок подлежит размещению на официальном сайте указанного федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет". При этом, если на 15-е число месяца, непосредственно следующего за налоговым периодом, порядок расчета величины ЦКЕРрт не определен, то для такого налогового периода величина ЦКЕРрт принимается равной нулю.

Значения показателей ДКЕР и ЦКЕРэксп округляются до целых значений в соответствии с действующим порядком округления.

Показатель ЦКЕРэксп рассчитывается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и рекламы, в порядке, установленном настоящим пунктом, и публикуется на официальном сайте указанного федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет" до истечения 15 дней, следующих за днем окончания налогового периода.

В случае, если величина ЦКЕРвр не установлена для налогового периода, в таком налоговом периоде величина ДКЕР принимается равной нулю.

Если значение величины ДКЕР, определенное налогоплательщиком самостоятельно в порядке, установленном настоящим пунктом, оказалось менее нуля, то в таком налоговом периоде величина ДКЕР принимается равной нулю.";

б) в пункте 22:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"При использовании полученных средних дистиллятов налогоплательщиком в качестве топлива для бункеровки (заправки) водных судов и (или) установок и сооружений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 1795 настоящего Кодекса, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или ином законном основании, или в качестве топлива при производстве электрической и (или) тепловой энергии на объектах имущества, которые указаны в подпункте 3 пункта 1 статьи 1795 настоящего Кодекса, в отношении которых в налоговый орган представлены копии документов, подтверждающих право собственности (право оперативного управления) на указанные объекты имущества, применяется коэффициент, равный 2.";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Если иное не указано в настоящем пункте, величина ВФ определяется как произведение коэффициента 1 000 и объема использования в налоговом периоде полученных после 1 января 2022 года налогоплательщиком средних дистиллятов в качестве топлива для бункеровки (заправки) водных судов и (или) установок и сооружений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 1795 настоящего Кодекса, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или ином законном основании, или в качестве топлива при производстве электрической и (или) тепловой энергии на объектах имущества, которые указаны в подпункте 3 пункта 1 статьи 1795 настоящего Кодекса, в отношении которых в налоговый орган представлены копии документов, подтверждающих право собственности (право оперативного управления) на указанные объекты имущества.";

в) в пункте 23:

в абзаце первом слова "на величину ВБ, определяемую" заменить словами "на величины ВБ и ВДФО, определяемые";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Величина ВДФО определяется как произведение коэффициента КДФО и объема реализации (в том числе на основе договоров поручения, комиссии либо агентских договоров) российской организацией, включенной в реестр поставщиков бункерного топлива, и (или) российской организацией, имеющей лицензию на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности (применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, внутреннем водном транспорте, в морских портах), или лицом, заключившим с организацией, включенной в реестр поставщиков бункерного топлива, договоры, на основании которых используются объекты, посредством которых осуществляется бункеровка (заправка) водных судов иностранной организации, в налоговом периоде средних дистиллятов, вывезенных за пределы территории Российской Федерации в качестве припасов на водных судах в соответствии с правом Евразийского экономического союза.

КДФО - коэффициент, характеризующий региональные особенности производства средних дистиллятов.

В отношении средних дистиллятов, реализованных организацией, имеющей свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья (далее в настоящей статье - организация - первый собственник), принадлежащих организации - первому собственнику на праве собственности и произведенных организацией - первым собственником либо организацией, с которой у нее заключен договор об оказании ей услуг по переработке нефтяного сырья, на производственных мощностях по переработке нефтяного сырья, указанных в свидетельстве о регистрации лица, непосредственно совершающего операции по переработке нефтяного сырья, и расположенных в Хабаровском крае, либо реализованных организацией, признаваемой взаимозависимым лицом с организацией - первым собственником в соответствии с положениями статьи 1051 настоящего Кодекса, получившей право собственности на указанные в настоящем абзаце средние дистилляты в результате их приобретения непосредственно у организации - первого собственника, значение КДФО принимается равным:

2 100 - по 31 декабря 2021 года включительно;

1 100 - начиная с 1 января 2022 года.

В случае реализации средних дистиллятов иными организациями значение коэффициента КДФО принимается равным 0.

Значение величины ВДФО округляется до целых значений в соответствии с действующим порядком округления.";

г) в пункте 27:

абзацы третий - пятый изложить в следующей редакции:

"КДЕМП = ДАБ х VАБ х КАБ_КОМП + ДДТ х VДТ х КДТ_КОМП + ДДВ_АБ x VДВ_АБ + ДДВ_ДТ х VДВ_ДТ,

где VАБ и VДТ - объем (в тоннах) высокооктанового (по исследовательскому методу 92 и более) автомобильного бензина класса 5 и дизельного топлива класса 5 соответственно, произведенных из направленного на переработку нефтяного сырья, принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, и иного сырья (в том числе многофункциональных присадок, иных компонентов, не являющихся нефтяным сырьем), реализованных или использованных на собственные нужды налогоплательщиком в налоговом периоде на территории Российской Федерации, в отношении которых налогоплательщиком или организацией, осуществляющей переработку нефтяного сырья по договору об оказании налогоплательщику услуг по переработке нефтяного сырья, исчислены суммы акциза в текущем или в предыдущих налоговых периодах. При этом объем (в тоннах) иного сырья (в том числе многофункциональных присадок, иных компонентов, не являющихся нефтяным сырьем), использованного для производства VАБ и VДТ, не должен превышать 10 процентов от общего объема VАБ и VДT (в тоннах). В случае, если объем иного сырья (в том числе многофункциональных присадок, иных компонентов, не являющихся нефтяным сырьем) превысил значение 10 процентов от общего объема VАБ и VДТ (в тоннах), значения показателей VАБ и VДТ подлежат уменьшению на соответствующий объем высокооктанового (по исследовательскому методу 92 и более) автомобильного бензина класса 5 и дизельного топлива класса 5, произведенных из иного сырья (в том числе многофункциональных присадок, иных компонентов, не являющихся нефтяным сырьем) в объеме, превышающем 10 процентов. Для целей настоящего абзаца при определении объема иного сырья, использованного для производства VАБ и VДT, не учитываются объемы газа горючего природного, попутного нефтяного газа, использованные при производстве указанных нефтепродуктов;

КАБ_КОМП принимается равным 0,75 на период с 1 июля по 31 декабря 2019 года включительно, 0,68 - начиная с 1 января 2020 года;";

дополнить новыми абзацами шестым - восьмым следующего содержания:

"КДТ_КОМП принимается равным 0,7 на период с 1 июля по 31 декабря 2019 года включительно, 0,65 - начиная с 1 января 2020 года;

VДВ_АБ и VДВ_ДТ - объем (в тоннах) высокооктанового (по исследовательскому методу 92 и более) автомобильного бензина класса 5 и дизельного топлива класса 5 соответственно, произведенных из направленного на переработку нефтяного сырья, принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, и иного сырья (в том числе многофункциональных присадок, иных компонентов, не являющихся нефтяным сырьем) и реализованных в налоговом периоде в базисах поставки, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, по перечню таких базисов поставки, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;

ДДВ_АБ и ДДВ_ДТ - дальневосточные надбавки, определяемые в рублях за 1 тонну, рассчитываются налогоплательщиком самостоятельно как сумма величин 2 000 рублей и ДАБ или ДДТ, если иное не установлено настоящим пунктом. При этом, если величина ДДВ_АБ или ДДВ_ДТ оказалась более 2 000 или менее 0, для целей настоящего пункта величина ДДВ_АБ или ДДВ_ДТ принимается равной 2 000 или 0 соответственно. В случае, если средняя за налоговый период оптовая цена реализации на указанных базисах поставки, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, автомобильного бензина АИ-92 класса 5 или дизельного топлива класса 5 отклоняется в большую сторону более чем на 20 процентов от средней за налоговый период оптовой цены реализации в Российской Федерации автомобильного бензина АИ-92 класса 5 или дизельного топлива класса 5 соответственно, величина ДДВ_АБ или ДДВ_ДТ соответственно в таком налоговом периоде принимается равной 0. Порядок расчета средней за налоговый период оптовой цены реализации на указанных базисах поставки, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5 определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и рекламы. Указанный порядок подлежит размещению на официальном сайте указанного органа исполнительной власти в сети "Интернет". При этом средние за налоговый период оптовые цены реализации на указанных базисах поставки, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5 рассчитываются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и рекламы, в порядке, установленном настоящим пунктом, и подлежат размещению на официальном сайте указанного федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет" до истечения 15 дней, следующих за днем окончания налогового периода;";

абзацы шестой - пятнадцатый считать соответственно абзацами девятым - восемнадцатым;

абзац шестнадцатый считать абзацем девятнадцатым и изложить его в следующей редакции:

"ЦАБвр - условное значение средней оптовой цены реализации автомобильного бензина АИ-92 класса 5 на территории Российской Федерации, принимаемое равным 51 000 рублей за 1 тонну на период с 1 июля по 31 декабря 2019 года включительно, 53 600 рублям за 1 тонну на период с 1 января по 31 декабря 2020 года включительно, 56 300 рублям за 1 тонну на период с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно, 59 000 рублей за 1 тонну на период с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно, 62 000 рублей за 1 тонну на период с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно, 65 000 рублей за 1 тонну на период с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно;";

абзацы семнадцатый - двадцать второй считать соответственно абзацами двадцатым - двадцать пятым;

абзац двадцать третий считать абзацем двадцать шестым и изложить его в следующей редакции:

"ЦДТвр - условное значение средней оптовой цены реализации дизельного топлива класса 5 на территории Российской Федерации, принимаемое равным 46 000 рублей за 1 тонну на период с 1 июля по 31 декабря 2019 года включительно, 48 300 рублям за 1 тонну на период с 1 января по 31 декабря 2020 года включительно, 50 700 рублям за 1 тонну на период с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно, 53 250 рублям за 1 тонну на период с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно, 56 000 рублей за 1 тонну на период с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно, 58 700 рублям за 1 тонну на период с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно;";

абзацы двадцать четвертый - двадцать девятый считать соответственно абзацами двадцать седьмым - тридцать вторым и признать их утратившими силу;

абзацы тридцатый и тридцать первый считать соответственно абзацами тридцать третьим и тридцать четвертым;

абзац тридцать второй считать абзацем тридцать пятым и в нем слова ", ФАБ и ФДТ" исключить;

абзац тридцать третий считать абзацем тридцать шестым и изложить его в следующей редакции:

"В случае, если средняя за налоговый период оптовая цена реализации в Российской Федерации автомобильного бензина АИ-92 класса 5 или дизельного топлива класса 5 отклоняется в большую сторону более чем на 10 процентов по автомобильному бензину АИ-92 класса 5 или на 20 процентов по дизельному топливу класса 5 от величин ЦАБвр и ЦДТвр соответственно, величина КДЕМП в таком налоговом периоде принимается равной нулю.";

абзац тридцать четвертый считать абзацем тридцать седьмым;

дополнить абзацами следующего содержания:

"В случае возврата высокооктанового (по исследовательскому методу 92 и более) автомобильного бензина класса 5 и (или) дизельного топлива класса 5, произведенных из направленных на переработку нефтяного сырья и иного сырья, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности, и ранее реализованных налогоплательщиком на территории Российской Федерации, значения показателей VАБ и (или) VДТ за налоговый период, в котором произведен такой возврат, уменьшаются на объем (в тоннах) возврата соответствующего товара.

В случае, если величины ЦАБвр и (или) ЦДТвр не установлены для налогового периода, величина КДЕМП в таком налоговом периоде принимается равной нулю.";

д) пункты 28 - 30 признать утратившими силу;

12) в статье 201:

а) в пункте 22:

в подпункте 2 слова "и (или) темному судовому топливу" исключить;

в подпункте 3:

в абзаце первом слова "и (или) темного судового топлива" исключить;

в абзаце втором слова "и (или) темному судовому топливу" исключить;

в абзаце третьем слова "и (или) темному судовому топливу" исключить;

в абзаце четвертом слова "и (или) темному судовому топливу" исключить;

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) при использовании полученных средних дистиллятов налогоплательщиком в качестве топлива при производстве электрической и (или) тепловой энергии на объектах имущества, которые указаны в подпункте 3 пункта 1 статьи 1795 настоящего Кодекса, в отношении которых в налоговый орган представлены копии документов, подтверждающих право собственности (право оперативного управления) на указанные объекты имущества, помимо документов, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, налогоплательщиком представляются копии:

реестра накладных и (или) актов приема-передачи топлива и (или) иных документов на поставку топлива, относящегося в целях настоящей главы к средним дистиллятам, подтверждающих факт получения налогоплательщиком такого топлива. Указанный реестр составляется в произвольной форме и должен включать в себя следующие сведения: наименование документа, дату и номер документа на поставку топлива, вид топлива, количество использованного топлива;

аналитических регистров учета использования видов топлива, относящихся к средним дистиллятам;

документов, подтверждающих удельную выработку тепловой и электрической энергии по видам установок;

аналитических регистров учета отпуска тепловой и электрической энергии по видам установок.";

б) в пункте 23:

в подпункте 2 слова "и (или) темного судового топлива" исключить;

в подпункте 3 слова "и (или) темному судовому топливу" исключить;

в подпункте 4 слова "и (или) темному судовому топливу" исключить;

в подпункте 5 слова "и (или) темному судовому топливу" исключить;

в) в пункте 24:

в подпункте 2:

в абзаце первом слова "и (или) темному судовому топливу" исключить;

в абзаце втором слова "и (или) темному судовому топливу" исключить;

в подпункте 3 слова "и (или) темному судовому топливу" исключить;

в подпункте 4 слова "и (или) темному судовому топливу" исключить;

г) пункт 28 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

"9) в случае реализации в налоговом периоде на биржевых торгах, проводимых биржей (биржами), автомобильного бензина класса 5 и (или) дизельного топлива класса 5 лицом, входящим в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации в одну группу лиц с налогоплательщиком, имеющим свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, - перечень лиц, входящих в одну группу лиц с налогоплательщиком, по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и рекламы.";

13) в подпункте 5 пункта 1 статьи 2031 слова "30, 31, 36 и (или) 37" заменить словами "30 и (или) 31";

14) в статье 204:

а) подпункт 7 пункта 31 признать утратившим силу;

б) в пункте 32 слова ", 36 и (или) 37" исключить;

в) в пункте 4:

в абзаце седьмом слова "подпунктами 21, 23 - 29, 34 и 35 пункта 1" заменить словами "подпунктами 21, 23 - 29 и 34 пункта 1";

в абзаце восьмом слова "подпунктами 30, 31, 36 и 37 пункта 1" заменить словами "подпунктами 30 и 31 пункта 1";

15) в пункте 24 части второй статьи 250 цифры "23 - 37" заменить цифрами "23 - 34";

16) пункт 1 статьи 251 дополнить подпунктом 59 следующего содержания:

"59) доходы, полученные за выполнение функций агента Российской Федерации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства".";

17) статью 270 дополнить пунктом 4825 следующего содержания:

"4825 ) в виде расходов, связанных с выполнением функций агента Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" и подлежащих компенсации за счет доходов, указанных в подпункте 59 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса;";

18) пункт 4 статьи 271 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:

"13) дата представления в налоговый орган налоговой декларации по акцизам в части операций, указанных в пункте 24 части второй статьи 250 настоящего Кодекса.";

19) пункт 11 статьи 3425 изложить в следующей редакции:

"11. Коэффициент КАБДТ определяется по следующей формуле:

КАБДТ = НАБ х ИАБ + НДТ х ИДТ + НБУГ,

где НАБ - коэффициент, характеризующий надбавку за автомобильный бензин, устанавливается равным:

125 - для налоговых периодов, начинающихся с 1 января по 30 сентября 2019 года включительно;

200 - для налоговых периодов, начинающихся с 1 октября по 31 декабря 2019 года включительно;

105 - для налоговых периодов, начинающихся с 1 января 2020 года включительно;

ИАБ - бинарный коэффициент для автомобильного бензина, принимает значение, равное нулю для налоговых периодов, в которых коэффициент ДАБ_С, рассчитываемый налогоплательщиком самостоятельно в порядке, установленном настоящим пунктом, принимает значение, меньшее нуля или равное нулю, при иных значениях коэффициента ДАБ_С принимает значение, равное 1;

НДТ - коэффициент, характеризующий надбавку за дизельное топливо, устанавливается равным:

110 - для налоговых периодов, начинающихся с 1 января по 30 сентября 2019 года включительно;

185 - для налоговых периодов, начинающихся с 1 октября по 31 декабря 2019 года включительно;

92 - для налоговых периодов, начинающихся с 1 января 2020 года;

ИДТ - бинарный коэффициент для дизельного топлива, принимает значение, равное нулю для налоговых периодов, в которых коэффициент ДДТ_С, рассчитываемый налогоплательщиком самостоятельно в порядке, установленном настоящим пунктом, принимает значение, меньшее нуля или равное нулю, при иных значениях коэффициента ДДТ_С принимает значение, равное 1.

Коэффициент НБУГ, характеризующий надбавку за изменение механизма демпфера с 2020 года, определяется в следующем порядке:

принимается равным нулю на период до 31 декабря 2019 года включительно;

определяется по следующей формуле начиная с 1 января 2020 года:

НБУГ = (НК_ДЕМП - СК_ДЕМП) х (37,5/484) + ДДВ_АБ х (2/484) + ДДВ_ДТ х (3,7/484 )- 124,

где НК_ДЕМП - коэффициент, характеризующий демпфер после 2020 года, определяется по формуле:

НК_ДЕМП = ДАБ х КАБ_КОМП + ДДТ х КДТ_КОМП,

где ДАБ, КАБ_КОМП, ДДТ, КДТ_КОМП, ДДВ_АБ, ДДВ_ДТ определяются в порядке, установленном пунктом 27 статьи 200 настоящего Кодекса;

СК_ДЕМП - коэффициент, характеризующий демпфер до 2020 года, определяется по формуле:

СК_ДЕМП = (ДАБ_С + ФАБ + ДДТ_С + ФДТ) х (1 / 2),

где ДАБ_С = ДАБ на период с 1 октября по 31 декабря 2019 года включительно;

ДАБ_С = ЦАБэксп - ЦАБвр_С на период начиная с 1 января 2020 года;

ДДТ_С= ДДТ на период с 1 октября по 31 декабря 2019 года включительно;

ДДТ_С = ЦДТэксп - ЦДТвр_С на период начиная с 1 января 2020 года;

ФАБ - фиксированная компонента по бензину равна 5 600, если ДАБ_С больше нуля, и равна нулю при любом ином значении ДАБ_С;

ФДТ - фиксированная компонента по дизельному топливу равна 5 000, если ДДТ_С больше нуля, и равна нулю при любом ином значении ДДТ_С;

ЦАБэксп, ЦДТэксп - коэффициенты, определяемые в порядке, установленном пунктом 27 статьи 200 настоящего Кодекса;

ЦАБвр_С - коэффициент отсечения по бензину, принимаемый равным 58 800 на период с 1 января по 31 декабря 2020 года включительно, 61 740 на период с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно, 64 827 на период с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно, 68 068 на период с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно, 71 472 на период с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно;

ЦДТвр_С - коэффициент отсечения по дизельному топливу, принимаемый равным 52 500 на период с 1 января по 31 декабря 2020 года включительно, 55 125 на период с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно, 57 881 на период с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно, 60 775 на период с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно, 63 814 на период с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно.

Показатели НБУГ, НК_ДЕМП и СК_ДЕМП, рассчитанные в порядке, установленном настоящим пунктом, округляются до четвертого знака после запятой в соответствии с действующим порядком округления.

Если значение НБУГ, определенное для налогового периода по формуле, установленной настоящим пунктом, принимает значение, меньшее нуля, то в таком налоговом периоде значение НБУГ принимается равным нулю.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт "а" пункта 11 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 августа 2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по акцизам.

3. Пункт 19 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 октября 2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на добычу полезных ископаемых.

4. Пункты 16 - 18 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего Федерального закона, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.

5. Пункты 1, 2, 4 - 7, подпункт "б" пункта 8, пункты 9 и 10, подпункты "б", "в" и "д" пункта 11, подпункты "а" - "в" пункта 12, пункты 13 - 15 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 апреля 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

6. Действие положений подпункта 2 пункта 6, подпункта 2 пункта 12, подпункта 4 пункта 16 статьи 1797, пункта 8 статьи 193, пункта 27 статьи 200, подпункта 9 пункта 28 статьи 201 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 года.

7. Действие положений пункта 21 статьи 200 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин