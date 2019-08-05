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05.08.2019 15:00
Рубрика: Экономика

Народный банк Китая снизил курс юаня до декабрьского минимума

Текст: Роман Маркелов

Народный банк Китая снизил в понедельник курс национальной валюты до 6,9225 юаня за доллар. Это минимум в валютной паре с 3 декабря 2018 года.

При этом курс китайского юаня к доллару на форексе уже превышает отметку 7,03 юаня за доллар. Это следствие нового витка в торговом противостоянии США и Китая.

Утро понедельника на мировых фондовых рынках в целом выдалось мрачным, констатируют в ежедневном обзоре аналитики FxPro. Так, азиатские индексы отмечают худший день с начала года, а защитные иена, франк и золото испытывают резкий приток покупателей.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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В FxPro отмечают, что для юаня нынешнее падение стало самым сильным с августа 2015 года. Еще более примечательно то, что пара пробила уровень 7 юаней за доллар - тщательно оберегаемую "крепость", которая ранее выстояла все этапы торговых войн с США.

Переход через этот порог стал спусковым крючком для волны спекуляций на тему того, что Китай перешел к использованию национальной валюты в качестве оружия в торговых войнах, говорится в обзоре.

"Страхи перед тем, что две крупнейшие экономики стремятся ослабить курсы своих валют для получения конкурентного преимущества, вызывают серьезное беспокойство рынков. Но самое опасное, что пока на горизонте не видно политической силы, которая заверила бы инвесторов в обратном", - указывают в FxPro.

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