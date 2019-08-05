Путин предупредил США о последствиях выхода из ДРСМД

Действия Вашингтона могут вернуть гонку вооружений. Об этом предостерег президент России в связи с выходом Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Владимир Путин выступил со специальным заявлением.
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"Действия США, которые привели к ликвидации Договора о ракетах средней и меньшей дальности, неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия", - подчеркнул президент.
"Такой сценарий означает возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения", - отметил российский лидер.
"В случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет", - также предостерег глава государства.