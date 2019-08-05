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05.08.2019 16:53
Рубрика: Власть

Путин призвал США к переговорам по стратегической стабильности

Текст: Кира Латухина
Действия США могут вернуть гонку вооружений. Об этом предостерег президент России Владимир Путин в заявлении в связи с односторонним выходом Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Глава государства призвал Вашингтон возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности. И предостерег: в случае создания ракет средней и меньшей дальности в США ответ Москвы будет зеркальным.
Фото: Константин Завражин/ РГ Фото: Константин Завражин/ РГ
Фото: Константин Завражин/ РГ

Владимир Путин напомнил, что 1 февраля США заявили о начале процесса выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "Полугодовой срок, предусмотренный процедурой выхода из указанного Договора, истек. После того как одна из сторон выходит из Договора, он прекращает свое действие автоматически. Таким образом, со 2 августа 2019 года ДРСМД больше нет. Он списан американскими коллегами в архив и остался лишь в истории", - подчеркнул он.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Россия вынуждена с сожалением констатировать, что односторонний, под надуманным предлогом, выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, разрушение одного из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями серьезнейшим образом осложнили ситуацию в мире, породили фундаментальные риски для всех", - отметил глава государства, добавив, что ответственность за случившееся полностью лежит на американской стороне. "Вместо вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия", - считает он.

"Мы не можем игнорировать сложившееся положение дел, довольствоваться ничем не обеспеченными со стороны американских коллег и их союзников декларациями о миролюбии", - продолжил Владимир Путин и поручил министерству обороны и МИД, Службе внешней разведки "внимательно, самым тщательным образом наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности".

"В случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет", - предостерег глава государства. "Естественно, для этого потребуется время. До поступления таких систем на вооружение Российской армии реальные угрозы, возникающие для России в связи с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, будут надежно парироваться уже существующими у нас средствами: ракетами воздушного базирования "Х-101" и "Кинжал", морского базирования "Калибр", а также перспективными комплексами, включая гиперзвуковые системы типа "Циркон"", - перечислил он.

"При этом мы не отказываемся от взятых на себя односторонних обязательств, все наши действия будут носить исключительно ответный, зеркальный характер, - заверил Путин. - Это касается разработки, производства и размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Мы не будем их размещать в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развернуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства".

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
МИД РФ: Выход США из ДРСМД - серьезнейшая ошибка

При этом Москва все же рассчитывает на здравый смысл, чувство ответственности американских коллег и их союзников и перед своими народами, и перед международным сообществом. "По нашему мнению, действия США, которые привели к ликвидации Договора о ракетах средней и меньшей дальности, неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия, - отметил президент. - Такой сценарий означает возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения". "И, чтобы избежать хаоса, в котором нет никаких правил, ограничений и законов, нужно еще раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьезный диалог без двусмысленностей и по существу", - призвал он.

"Россия считает необходимым, не откладывая, возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности. Мы к этому готовы", - заключил Путин.

Односторонний выход США из ДРСМД стал главной темой оперативного совещания президента с постоянными членами Совета безопасности РФ. Также обсуждались вопросы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций в Сибири и Иркутской области, актуальные темы социально-экономической повестки.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Выход США из договора о РСМД
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