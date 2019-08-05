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05.08.2019 11:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК попросил арестовать еще трех участников дела о беспорядках 27 июля

Текст: Иван Петров

В Пресненский районный суд Москвы из Следственного комитета России поступили ходатайства об аресте еще троих фигурантов уголовного дела, расследуемого по статье 212 Уголовного кодекса РФ (Массовые беспорядки). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе суда.

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"Материалы следствия поступили об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Конона Д. Г., Барабанова В.А. и Абаничева С. В. Все указанные лица доставлены в суд, в ближайшее время начнутся судебные заседания", - сообщила представитель Пресненского суда.

Следственный комитет 4 августа сообщил о задержании вышеуказанных лиц. Отмечалось, что Даниил Конон, Сергей Абаничев и Владислав Барабанов задержаны "в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти". Всем троим уже предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 УК РФ (Участие в массовых беспорядках).

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Обвиняемые, по версии следствия, приняли активное участие в массовых беспорядках 27 июля 2019 года в центре Москвы. В СК утверждают, что "от действий участников акций пострадали не принимавшие в ней участия прохожие, а также был причинен материальный ущерб имуществу граждан и организаций".

Всего в рамках расследования данного дела задержаны девять человек, некоторым из них уже предъявлены обвинения. Следователи продолжают мероприятия по установлению и задержанию всех причастных к преступлениям лиц.

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