В Москве внедрят систему мониторинга усталости водителя

Московских таксистов начнет проверять система мониторинга усталости водителей. Разработку в настоящее время тестирует "Яндекс.Такси", сообщили "РГ" в пресс-службе сервиса.

"Устройство для распознавания признаков усталости называется Yandex Signal Q1. Это камера, которая анализирует уровень внимания водителя на дороге с помощью технологий компьютерного зрения. Устройство устанавливается в салоне автомобиля и помогает снизить уровень аварийности из-за усталости водителей. Камера работает в режиме реального времени и отслеживает 68 точек на лице водителя, чтобы мониторить направление его взгляда, поворот головы, моргания. В случае, когда водитель отвлекается от дороги, а алгоритм обнаруживает признаки усталости или сонливости, камера подает специальный сигнал", - сообщает пресс-служба.

В пресс-службе также уточнили, что в "Яндекс.Такси" действует ограничение времени работы водителя. Однако в настоящее время таксист может просто переключиться на другой сервис, когда время работы истекает. Чтобы решить эту проблему, онлайн-сервисы совместно тестируют технический протокол обмена данными о совокупном времени работы водителя на линии.

"В перспективе такое устройство также поможет вовремя замечать усталость водителей не только такси, но и грузовиков, маршруток и другого городского транспорта", - добавили в пресс-службе, отметив, что суммарно инвестиции "Яндекс.Такси" в технологии безопасности поездок в ближайшие 3 года составят 4 млрд рублей.