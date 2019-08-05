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05.08.2019 22:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Его величество сыр

Подмосковье приглашает на сырный фестиваль
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 171(7929)
Любите ли вы сыр так, как люблю его я? Тогда в ближайшие выходные встречаемся в деревне Дубровское Истринского округа Подмосковья, где с 9 по 11 августа пройдет уже четвертый сырный фестиваль.

Его придумал фермер из Истры Олег Сирота - как доказательство того, что никакие санкции не помешают россиянам наслаждаться хорошим сыром. Нет больше европейских? Не беда, мы научимся делать свои не хуже. И растущий размах фестиваля, очень похожего на один сплошной дегустационный прилавок, доказывает: учатся уже! На первый фестиваль, состоявшийся в 2016 году, свою продукцию привезли чуть больше 50 сыроваров. На четвертый собираются приехать 300. С ассортиментом из 500 сортов.

Фото: Константин Семенец
В Подмосковье открыли сырный кластер

Как постоянный посетитель, скажу: не всякий сыр, который можно попробовать на фестивале у Сироты, запросто отыщешь и в Европе. Вот, например, норвежский коричневый брюнуст - для его приготовления сыворотку выпаривают до состояния карамели. Вкус получается сладкий, соленый и кисловатый одновременно. Или "пьяная коза" - так называется сорт сыра, который вызревает в вине. А какую горгонзолу научились делать тульские фермеры - она прямо- таки поднимает настроение, намекая на бокал вина. А ведь годами говорилось: производство сыров с плесенью в России не пойдет. Хотя бы потому, что сырная плесень - летучее вещество: чихнешь не вовремя - и все лежащие рядом сорта автоматически станут "рокфорами". Такой сыр нужно производить только в обособленном помещении, а это нерентабельно - нет у нас столько любителей горгонзолы. Но тульский фермер с горгонзолой Владимир Ивлиев говорит: "Я уже дважды расширял производство. И еще буду - спрос есть". Это подтверждает и Олег Сирота: "Мы начинали производство с пяти килограммов сыра в день. Сейчас ежедневно варим 1,2 тонны, а после фестиваля "поправимся" еще на 300 килограммов". При этом любой сыровар расскажет, каким трудом дается каждый новый килограмм. Его величество сыр капризен. Мало того, что готовится в стерильных условиях, так еще и может вздуться при вызревании. Из-за того, что корова съела что-то не то, доярка плохо помыла руки или в погребе для вызревания не вовремя поменяли температурный режим. Тогда головку сыра распирает изнутри и есть такой продукт уже не рекомендуется.

Минимальный срок для вызревания, например, всеми любимого пармезана - полтора года. Это значит, что минимум на полтора года место в погребе занято. Коровы, между тем, доятся ежедневно. Так что любой сыровар органичен еще и размером своих погребов.

На фестивале можно будет попробовать сыр 500 сортов

И цены... Самый дешевый фермерский сыр без изысков стоит под тысячу рублей - и то только в дни фестиваля. По-другому не получается, любая экономия дает на выходе продукт, вкусом и консистенцией похожий на оконную замазку. Но справедливости ради нужно сказать, что от фестиваля к фестивалю цены особенно и не растут. Производители берут оборотом, да и конкуренция с каждым годом все ощутимее. Тем более что у сырного фестиваля есть и обязательная деловая часть - пока гости наслаждаются деликатесами, сыровары знакомятся с новыми формами господдержки их отрасли.

В этот раз устроители фестиваля подготовили площадку с запасом - только под одни парковки выделено порядка 30 гектаров земли. И будут ходить бесплатные автобусы от железнодорожной станции Новоиерусалимская. Приезжайте. Будет сыр на весь мир.

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