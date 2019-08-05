Самолеты ТОФ провели разведку лесных пожаров в Якутии и Приамурье

Два противолодочных самолета Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота провели десятичасовую разведку очагов купных лесных пожаров в Якутии и Амурской области.

Из-за сложного рельефа местности и сильного задымления воздушные судна действовали на высоте 2500-3000 метров.

- Экипажами обследовано более 300 квадратных километров территории, где выявлено несколько крупных возгораний, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Летчики продолжают выполнение задач. Сегодня утром Ту-142 взлетели с камчатского аэродрома Елизово. После вылета на разведку они совершат посадку на одном из аэродромов Приморья для дозаправки.