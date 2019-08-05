Ввели новые льготы по налогу на авто и штраф в 100 тысяч за рыбу

Хабаровск. Ужесточили правила продажи рыбы

За торговлю рыбой вне магазинов и официальных рынков будут штрафовать до 100 тысяч рублей. С 9 августа в Хабаровском крае вступит в силу региональный закон, устанавливающий административную ответственность за торговлю рыбой в неустановленных для этого местах. Причем наказание ждет не только продавцов, но и организаторов этой незаконной деятельности.

За торговлю рыбой в неустановленных местах будут штрафовать. Краевой закон определил следующие размеры санкций: для граждан - от трех до 4,5 тысячи рублей, для должностных лиц - от 15 до 25 тысяч, для юридических лиц - от 30 до 45 тысяч рублей. Более существенное наказание предусмотрено для организаторов незаконной торговли: размер административного штрафа для таких граждан составит от 4,5 до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 35 до 40 тысяч, для юридических лиц - от 60 до 85 тысяч рублей.

В случае повторного правонарушения штрафы ужесточаются. Гражданам придется заплатить уже фиксированную сумму в пять тысяч рублей, должностным лицам - 50 тысяч, юридическим - 100 тысяч рублей.

"Прежней редакцией Кодекса края об административных правонарушениях административная ответственность организаторов нелегального "рыбного" бизнеса вообще не была предусмотрена, и к наказанию за розничную торговлю в неустановленных местах привлекались лишь продавцы, - подчеркнула председатель постоянного комитета краевого парламента по законности, правопорядку и общественной безопасности Елена Ларионова. - Принятым законом этот правовой пробел восполнен. Кроме того, и для самих торговцев рыбой предусмотрены более высокие штрафы, чем для тех, кто на стихийных рынках торгует другими видами товаров, ведь для последних штраф составляет две тысячи рублей".

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края уверены, что эти дополнительные меры позволят обезопасить граждан от приобретения в антисанитарных условиях некачественной продукции и повысить в период лососевой путины эффективность рейдов, которые проводятся на стихийных и продовольственных рынках края.

Пенза. Капремонт наступит раньше

Жильцы могут ускорить начало капитального ремонта в своих домах. В Пензенской области такое право дали им поправки в региональное законодательство.

С августа Фонд капремонта Пензенской области начнет работать под более строгим контролем со стороны власти, а жители региона смогут ускорить капремонт в многоэтажном доме через суд.

Ранее вступившее в законную силу решение суда о переносе сроков капремонта не являлось основанием для пересмотра региональной программы. Не секрет, что она не актуализировалась пять лет. За это время дома обветшали, изменения заметны даже обывателю. Многие многоэтажки нуждаются в замене кровли, труб отопления или водоснабжения, но эти работы по плану отложены на 10-15 лет.

Также новые поправки расширили спектр полномочий правительства Пензенской области по контролю за деятельностью регионального оператора. Чиновники будут проверять законность действий или бездействия заказчика работ, формирование и деятельность комиссий, работу электронных площадок для закупок и заключение договоров.

Волгоград. Регистрация жилья подешевела

Отныне льготники бесплатно получат копии документов при оформлении недвижимости. В Волгоградской области вступил в силу региональный закон, позволяющий около 446 тысячам льготников снизить затраты при регистрации прав на жилье.

Категории граждан определены как федеральными нормами, так и областным Социальным кодексом: ветераны боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники, инвалиды, ликвидаторы чернобыльской аварии, многодетные родители, молодые семьи, жертвы политических репрессий, дети-сироты, ветераны труда и другие.

"По федеральному законодательству, регионы наделены правом самостоятельно определять случаи бесплатного предоставления копий учетно-технической документации. Волгоградская область в числе первых в стране воспользовалась этой возможностью, охватив 25 категорий региональных и федеральных льготников, - рассказал председатель комитета по экономической политике регионального парламента Руслан Шарифов.

Теперь при постановке на кадастровый учет многие люди смогут бесплатно получить копии учетно-технической документации, хранящейся с 1 января 2013 года и по настоящее время. В прошлом году было выдано свыше четырех тысяч таких дубликатов, в том числе на платной основе. А средняя цена одной копии составила около 1300 рублей.

"За первый квартал 2019 года было выдано 1264 копии учетно-технической документации, из них за плату - 345 на общую сумму более 500 тысяч рублей, что в среднем составило 1481 рубль за одну копию", - уточнила председатель комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области Анна Писемская.

Из-за действия нового закона БТИ недополучит более полумиллиона рублей в год. Однако на консолидированном бюджете региона это никак не должно сказаться.

Орел. Новоселье с гарантией

У обманутых дольщиков появится больше возможностей отпраздновать новоселье. В Орловской области создают региональный "Фонд по защите прав граждан - участников долевого строительства".

Это будет унитарная некоммерческая организация. Ее учредителем выступит правительство региона (профильный департамент), финансироваться деятельность организации будет из областного бюджета.

Как пояснили в пресс-службе губернатора, одной из основных задач станет урегулирование обязательств застройщиков, признанных банкротами. Именно фонду будет передаваться имущество и имущественные обязательства разорившихся застройщиков. То есть фонд будет заниматься решением вопросов о достройке так называемых проблемных домов, в частности, искать подрядчиков.

Кроме того, фонд займется решением проблемы создания социальной инфраструктуры близ новостроек, в том числе возведением поликлиник и детсадов. Фонд выступит посредником между инвесторами и властями, поскольку при его участии в будущем предполагается передача социальных объектов в государственную или муниципальную собственность безвозмездно.

Как рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова, в регионе насчитывается четыре "проблемных" дома".

Карелия. Старосту проверят на родство с властью

С 1 августа вступил в силу закон о сельских старостах.

Республика Карелия пошла по пути соседей по Северо-Западу. Например, в Вологодской области насчитывается около полутора тысяч старост. Для Карелии же это новый институт власти.

Примечательно, что староста будет считаться "главным человеком" в селе, но при этом у него не будет статуса муниципального или государственного служащего. То есть староста должен быть не чиновником, а реальным представителем местных жителей. Его основная задача - быть проводником их идей, жалоб и обращений.

"Сельские старосты будут помогать жителям взаимодействовать с органами местного самоуправления при решении важных для населенных пунктов вопросов, - пояснила председатель парламентского комитета по госустройству и местному самоуправлению Анна Лопаткина. - Кандидатуры старост будут выдвигаться самими жителями поселков и деревень на сходах для дальнейшего назначения местными советами. Аналогичные законы действуют во многих регионах Северо-Запада. Желающие стать старостами в Карелии уже есть".

Отбор в старосты будет довольно жестким. Так, у него не должно быть родственных связей с местными чиновниками, не должно быть криминального прошлого, то есть непогашенной или неснятой судимости. В старосты запрещено выбирать и людей, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными. Словом, превратить задумку в фарс не получится.

Срок полномочий устанавливается уставом муниципального образования, но при этом он не должен быть меньше двух и больше пяти лет. При этом одного и того же человека на должность старосты можно выбирать неоднократно. Работать такие люди будут бесплатно. Однако законом предусмотрена выплата компенсации расходов, понесенных старостой за счет собственных средств для исполнения своих полномочий. Деньги будут выплачивать из муниципальной казны.

Волгоград. Деньги для детей мужа

Семьи, в которых родился третий или последующий ребенок, могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 8116 рублей. Но поправки в Социальный кодекс Волгоградской области распространили льготу и на тех родителей, которые воспитывают детей своих мужей или жен от предыдущих браков.

Ведь количество домочадцев может прирастать не только родами, но и при женитьбе людей, уже имеющих сыновей или дочерей.

Как сообщили в областной думе, социальное пособие многодетным семьям выплачивается до достижения ребенком трехлетнего возраста. Около 12,2 тысячи маленьких волгоградцев получают такую "стипендию".

"Изменение условий предоставления выплаты увеличит список семей - получателей поддержки, - говорит председатель комитета облдумы по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов Татьяна Бухтина. -

Это решение принято по обращениям граждан и предоставляет возможность родителям еще более двух тысяч малышей выплачивать социальное пособие".

Деньги поступают в порядке софинансирования из областной и федеральной казны. Всего на такую меру поддержки в 2019 году запланировано более 1,6 миллиарда рублей.

Орел. Добавили льготы по транспортному налогу

С 5 августа вступают в силу поправки, внесенные в статью 3 Закона Орловской области "О транспортном налоге" и статью 8 регионального Закона "О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах ее социальной поддержки".

Цель - оказать дополнительную социальную поддержку самым многодетным семьям.

Родители большого количества детей попросту вынуждены приобретать автомобили большой вместимости и большой мощности. Иначе все семейство сразу не перевезешь.

До сих пор в региональном законодательстве для "простых" многодетных семей была предусмотрена 50-процентая скидка по уплате транспортного налога, но только в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя не более 100 лошадиных сил.

Для многодетных семей, имеющих пять и более детей, такая же скидка была для легковых автомобилей и автобусов с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил. Принятые поправки позволят платить со скидкой налог и на более мощные авто.

"Этот закон дает 50-процентную льготу всем категориям многодетных семей, которые пользуются легковыми автомобилями и автобусами с мощностью двигателя не более 250 лошадиных сил, - прокомментировал новшество председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский. - Я убежден, что данные изменения позволят пользоваться налоговой льготой большему количеству многодетных семей, а, следовательно, позволит им сберечь средства семейного бюджета".

Брянск. Земля бесплатно

В области принят закон, наделяющий многодетные семьи правом на бесплатное получение в собственность земельных участков.

Претендовать на них могут граждане РФ, прожившие в регионе не менее трех лет (хотя бы один из родителей) и имеющие троих и более детей - в том числе приемных. Под детьми подразумеваются молодые люди в возрасте до 23 лет - в том числе студенты-очники и солдаты срочной службы.

Их родители не должны быть лишены родительских прав и не иметь в собственности участка земли, превосходящего установленный муниципалитетом размер. Также необходимо, чтобы претенденты на льготу в течение пяти предыдущих лет не продавали земельный надел, превышающий социальную норму.

Бесплатный участок выделяется в муниципалитете, где живет семья. Если родители зарегистрированы в населенных пунктах, относящихся к разным муниципалитетам, они вольны выбирать для получения льготы любой из них.

Если облюбованное селение не располагает свободной землей, местные органы власти по согласованию с родителями предлагают им участок в другом месте.

Под жилищное строительство можно получить от 0,06 до 0,2 гектара, для садоводства и огородничества - от 0,06 до 0,15 гектара. Перечни пригодных для выдачи участков формируются муниципалитетами, публикуются в Интернете и обновляются не реже, чем раз в полгода.

Решение о постановки семьи на учет для выделения бесплатной земли принимается в течение 30 дней с момента подачи заявления. Полученная земля оформляется в равную долевую собственность всех членов семьи. Земля одной семье выделяется один раз.