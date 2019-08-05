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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до семи

Число пострадавших при взрывах и пожаре на складе боеприпасов в воинской части под Ачинском Красноярского края возросло до семи человек.

Названа возможная причина пожара на военном складе под Ачинском

Как пояснили ТАСС в Ачинской межрайонной больнице, среди пострадавших - двое военнослужащих, они получили осколочные ранения и были госпитализированы. Медики оценивают их состояние как стабильное, средней степени тяжести.

Еще пять человек получили ожоги, они после оказания медицинской помощи продолжат лечение амбулаторно.

Сейчас идет эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов, а также детского лагеря "Сокол".

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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