Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до восьми

В результате взрывов и пожара на складе боеприпасов в воинской части под Ачинском Красноярского края, по последним данным, пострадали восемь человек. Четверо из них - военнослужащие.

Как пояснили ТАСС в Ачинской межрайонной больнице, трое пострадавших - двое военных и один гражданский - госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Еще пять человек будут лечиться амбулаторно.

Данные о том, что один из военнослужащих погиб, в Минобороны опровергают.

Напомним, возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам под Ачинском произошло около 13.00 по московскому времени. За ним последовали взрывы.

Ситуация пока не стабилизировалась, идет эвакуация жителей пяти близлежащих населенных пунктов - это более 13 тысяч человек - и двух детских лагерей.

Все жители деревни Каменка, расположенной в непосредственной близости от воинской части, где произошло ЧП, уже эвакуированы. Жителей Ачинска также попросили подготовиться к эвакуации, многие уже покидают город самостоятельно на личном транспорте. В мэрии Красноярска выразили готовность при необходимости принять людей и разместить в социальных центрах.