Личный состав красноярской воинской части укрылся в бомбоубежище после ЧП

Глава Красноярского края Александр Усс вылетел в Ачинский район, где сегодня в части, расквартированной в пяти километрах от поселка Каменка, загорелся и начал взрываться склад с боеприпасами.

"Территория оцеплена. В ликвидации пожара принимают участие специальные воинские подразделения и техника. Личный состав воинской части укрыт в бомбоубежище", - передает управление пресс-службы губернатора и правительства региона.

Напомним, на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения в Красноярском крае произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

Идет локализация очага, привлечена пожарная бронетехника из состава команды огнеборцев склада, передает пресс-служба Центрального военного округа.

Между тем ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что разлет осколков от взрывающихся на военном складе в Ачинске снарядов достигает 15 километров. Горят, по уточненным данным, две площадки по утилизации, на которой находятся 25 тысяч боеприпасов.

К этому часу известно о семи пострадавших: пятеро наблюдаются абмулаторно, двое госпитализированы (это военнослужащие). "У них осколочные ранения, состояние стабильное средней тяжести", - рассказали агентству в Ачинской межрайонной больнице.