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05.08.2019 15:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

До 4 выросло число пострадавших при взрывах на военном складе в Ачинске

Текст: Екатерина Призова

По уточненным данным, четыре человека пострадали в результате взрывов и пожара на военном складе в Ачинске.

Как сообщили в региональном отделении Центра медицины катастроф агентству ТАСС, все они находились на территории части и получили ожоги. Медицинская помощь им оказана амбулаторно.

В Красноярском крае произошли взрыв и пожар в воинской части

Напомним, пятого августа около часа дня по московскому времени на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения, дислоцированного в Красноярском крае, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

"Личный состав склада эвакуирован, - сообщили "РГ" в пресс-службе Центрального военного округа. - Штатные дежурные расчеты предприняли все, чтобы не допустить распространение огня".

Сейчас идет локализация очага, привлечена пожарная бронетехника из состава команды огнеборцев склада.

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