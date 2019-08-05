Минобороны перебросит на тушение склада под Ачинском роботов "Уран-14"

Для ликвидации возгорания на территории склада в военной части под Красноярском Минобороны перебросит роботов "Уран-14". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Для проведения мониторинга обстановки в район были доставлены беспилотники. Информация о возгорании операторами будет в режиме реального времени передаваться в штаб по ликвидации возгорания для оперативного анализа и принятия эффективных мер по тушению пожара.

Загоревшийся склад планировали расформировать к 2022 году.

Напомним, из-за пожара и последующих взрывов артиллерийских боеприпасов в хранилище пороховых зарядов на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе пострадали восемь человек. Были эвакуированы жители близлежащих населенных пунктов.