Под Ачинском взорвалось уже несколько тысяч боеприпасов

На территории воинской части под Красноярском пятый час взрываются боеприпасы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По последним данным взорвалось несколько тысяч снарядов.

Напомним, пожар и последующие взрывы артиллерийских боеприпасов произошли в хранилище пороховых зарядов на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе в 13.00 по московскому времени.

В регионе идет эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов и двух детских лагерей.

В результате ЧП пострадали восемь человек, четверо из них военнослужащие. Трое пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Также ранее СМИ сообщали об одном погибшем, но в Минобороны эту информацию опровергли.