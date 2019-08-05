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05.08.2019 19:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Ачинском взорвалось уже несколько тысяч боеприпасов

На территории воинской части под Красноярском пятый час взрываются боеприпасы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По последним данным взорвалось несколько тысяч снарядов.

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Напомним, пожар и последующие взрывы артиллерийских боеприпасов произошли в хранилище пороховых зарядов на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе в 13.00 по московскому времени.

В регионе идет эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов и двух детских лагерей.

В результате ЧП пострадали восемь человек, четверо из них военнослужащие. Трое пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Также ранее СМИ сообщали об одном погибшем, но в Минобороны эту информацию опровергли. 

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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