Очевидец о взрывах под Ачинском: В домах все ходуном ходило

Свидетель взрывов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края рассказал о произошедшем.

"Взрывы были очень громкие, огромные клубы дыма. Родственники говорят, что в домах все ходуном ходило, так как проживают на краю города в стороне взрывов", - рассказал очевидец RT.

Напомним, 5 августа около часа дня по московскому времени на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения, дислоцированного в Красноярском крае, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Четыре человека пострадали в результате взрывов и пожара. Все они находились на территории части и получили ожоги.