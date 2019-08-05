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05.08.2019 12:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась на четверть

Текст: Надежда Столярчук

Привлечение к тушению лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке подразделений МЧС России и военных позволило за неделю ликвидировать природные пожары на территории более миллиона гектаров. Таким образом, общая площадь пожаров с 30 июля сократилась на 25 процентов, сообщили в МЧС России.

Фото: Министерство охраны природы Якутии/РИА Новости
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На сегодня площадь, где бушуют пожары, составляет около 57 тысяч гектаров. В основном огонь действует на территории Красноярского края, Иркутской области и Якутии.

По данным МЧС, для тушения природных пожаров и защиты населенных пунктов привлечены аэромобильные группировки в количестве 611 человек и 32 единицы техники. В готовности к реагированию - 441 человек, 13 единиц техники.

- В целом за сутки для тушения пожаров в Сибири авиация МЧС России сбросила 898 тонн воды, совершив 99 вылетов, - отметили в ведомстве.

При этом проведенная авиаразведка показала, что большая часть очагов природных пожаров расположена вблизи дорог. Это дает основание предположить, что основная причина возникновения природных пожаров - неосторожное обращение человека с огнем.

- Необходимо продолжать разъяснительную работу с населением органам исполнительной власти, органам местного самоуправления субъектов, органам внутренних дел, МЧС, в том числе с привлечением волонтеров и добровольцев, - отметил на селекторном совещании по пожарам в Сибири и на Дальнем Востоке министр МЧС РФ Евгений Зиничев.

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