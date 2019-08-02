Скорость распространения пожаров в Сибири снизилась в пять раз

За последние сутки в Сибири и на Дальнем Востоке пожарные ликвидировали 19 природных очагов возгорания, при этом более чем в пять раз сократился ежедневный прирост площадей лесных пожаров. Об этом сообщили в МЧС России.

Ситуацию обсудили члены Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Ее внеочередное заседание провел глава МЧС России Евгений Зиничев.

"Должен отметить, что на еженедельных селекторах, начиная с мая, мы неоднократно обращали внимание на пожары в Сибири, обращали внимание на недостаточность мер, которые предпринимали субъекты", - подчеркнул он.

По его словам, в настоящее время в Республике Саха (Якутия), Иркутской области и Красноярском крае зарегистрировано 388 действующих очагов природных пожаров. Пожарным удалось ликвидировать 19 очагов за последние сутки. Более чем в пять раз сократился ежедневный прирост площадей природных пожаров по трем указанным субъектам РФ.

"На текущий момент угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, - сообщили в МЧС России. - На особом контроле находятся три лесных пожара, действующие в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Два из них расположены в Красноярском крае, один - в Иркутской области".

В регионах по-прежнему ожидаются высокие температуры воздуха в ближайшие дни, выпадение обильных осадков в местах возгораний пока не прогнозируется. В МЧС добавили, что общая группировка сил и средств, привлеченная для тушения лесных пожаров, превышает девять тысяч человек и насчитывает около 2,8 тысячи единиц техники. Причем группировку продолжают наращивать. Так, в течение суток в Красноярский край должны прибыть 85 человек аэромобильной группировки МЧС России из Омской области. Дополнительно будет задействована и авиация Минобороны РФ.