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02.08.2019 13:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Скорость распространения пожаров в Сибири снизилась в пять раз

Текст: Денис Передельский

За последние сутки в Сибири и на Дальнем Востоке пожарные ликвидировали 19 природных очагов возгорания, при этом более чем в пять раз сократился ежедневный прирост площадей лесных пожаров. Об этом сообщили в МЧС России.

Ситуацию обсудили члены Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Ее внеочередное заседание провел глава МЧС России Евгений Зиничев.

"Должен отметить, что на еженедельных селекторах, начиная с мая, мы неоднократно обращали внимание на пожары в Сибири, обращали внимание на недостаточность мер, которые предпринимали субъекты", - подчеркнул он.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
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По его словам, в настоящее время в Республике Саха (Якутия), Иркутской области и Красноярском крае зарегистрировано 388 действующих очагов природных пожаров. Пожарным удалось ликвидировать 19 очагов за последние сутки. Более чем в пять раз сократился ежедневный прирост площадей природных пожаров по трем указанным субъектам РФ.

"На текущий момент угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, - сообщили в МЧС России. - На особом контроле находятся три лесных пожара, действующие в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Два из них расположены в Красноярском крае, один - в Иркутской области".

В регионах по-прежнему ожидаются высокие температуры воздуха в ближайшие дни, выпадение обильных осадков в местах возгораний пока не прогнозируется. В МЧС добавили, что общая группировка сил и средств, привлеченная для тушения лесных пожаров, превышает девять тысяч человек и насчитывает около 2,8 тысячи единиц техники. Причем группировку продолжают наращивать. Так, в течение суток в Красноярский край должны прибыть 85 человек аэромобильной группировки МЧС России из Омской области. Дополнительно будет задействована и авиация Минобороны РФ.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Столица ДФО Якутия СФО Иркутская область СФО Красноярский край Лесные пожары
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