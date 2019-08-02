Ученые назвали сроки восстановления сгоревших в Сибири лесов

Ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН заявили, что леса, которые горят сейчас в Сибири, восстановятся, в лучшем случае, через полвека.

Как сообщила пресс-служба КНЦ, этот процесс займет от 60 до 100 лет в зависимости от местности. Отмечается, что срок восстановления зависит от множества факторов.

- Например, на севере Сибири сосне или лиственнице, чтобы вырасти во взрослое дерево, как правило, требуется не менее 100 лет. А где-то на юге Сибири оно может вырасти во взрослое растение и через 60-70 лет, - рассказала старший научный сотрудник лаборатории лесной пирологии Института леса им. В.Н. Сукачева КНЦ СО РАН Александр Брюханов.

Таким образом, отмечают ученые, для восстановления лесов северной тайги, где сейчас бушуют сильные пожары, может не хватить и целого века. Кроме того, большую роль играют почвы и деревья, которые росли на месте пожара ранее. Например, осина, которая распространена в Сибири, очень хорошо приспособлена к пожарам. На месте гибели осинника вырастет новое дерево из корневых отпрысков. Среди хвойных пород лучше всех после пожаров восстанавливается сосна и лиственница. Хуже всего - ели и пихты, поскольку молодые деревья растут под пологом леса, а в погибшем лесу слишком много света, который темнохвойные породы плохо переносят. Восстановление этих пород возможно, если на их месте сперва вырастут березы и осины.

По мнению ученых, огонь - это неотъемлемый фактор биоразнообразия лесов, однако классификация лесных пожаров как обычного явления не совсем точна. Дело в том, что естественный интервал возгораний в светлохвойных лесах Сибири составляет примерно от 20 до 50 лет. На некоторых заболоченных территориях на западе региона этот интервал составлял 100 или 150 лет. Но сегодня из-за изменения климата и деятельности человека интервалы пожаров сократились до 5-15 лет. Сильное влияние оказывают окурки, пал травы, костры, лесозаготовительная деятельность. По словам ученых, любая вырубка леса (для дороги, добычи полезных ископаемых) оставляет после себя множество органических остатков, которые способствуют возникновению и развитию пожаров.

Напомним, сейчас в Сибири горит порядка трех миллионов гектаров леса. Кроме того, полыхают некоторые районы Дальнего Востока. Так, площадь лесных пожаров в Якутии превысила отметку 1,2 миллиона гектара. Очаги возгораний находятся в труднодоступных местах. Для ликвидации ЧП привлечена авиационная группировка МЧС и минобороны РФ. По факту возгораний следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении чиновников министерства лесного хозяйства Красноярского края. По версии следствия, должностные лица не приняли своевременных усилий по ликвидации пожаров, что стало причиной их распространения.