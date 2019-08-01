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01.08.2019 18:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Красноярском крае

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело о халатности в связи с лесными пожарами, которые бушуют на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Фото: ФБУ "АВИАЛЕСООХРАНА"
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По предварительным данным следствия, должностные лица краевого министерства лесного хозяйства не приняли должных мер по ликвидации лесных пожаров в период с 22 марта по 1 августа 2019 года. Следователи считают, что это послужило причиной распространения огня на значительных территориях. Напомним, сейчас на территории Красноярского края горит порядка миллиона гектаров леса. Совокупная площадь лесных пожаров в Сибири подошла к отметке в три миллиона гектаров. В настоящий момент устанавливается приблизительная сумма ущерба.

Следователи выявляют лиц, причастных совершению преступления, предусмотренного ч 1.1. ст 293 УК РФ (халатность). В министерстве лесного хозяйства, краевом МЧС и КГАУ  "Лесопожарный центр" проводятся обыски. Изымаются документация, ведется допрос свидетелей.

Как ранее писала "РГ", в регионы Сибири и Дальнего востока по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина были направлены сотрудники центрального аппарата ведомства, которые должны установить причины масштабных пожаров. В состав группы СК вошли следователи, криминалисты и эксперты ведомства. Сотрудники региональных следственных подразделений также занимаются расследованием причин возгорания. Глава ведомства потребовал тщательно фиксировать следы происшествия, отработать все возможные версии и установить всех причастных лиц, чьи действия могли стать причиной массовых лесных пожаров.

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