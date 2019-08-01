Пожары в Сибири сняли из космоса

Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций посредством российской орбитальной группировки — https://t.co/1x7OfCvFvb



В МЧС России переданы данные в объеме более 1 млн. 982 тыс. кв. км pic.twitter.com/7ZoBqRABMa — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 1, 2019

Роскосмос опубликовал спутниковый снимок бушующих в Сибири лесных пожаров. Огнем объято почти три миллиона гектаров тайги, на борьбу с ним бросили военную авиацию.

Помимо пожаров в лесах Бурятии, Еврейского автономного округа, Иркутской области, Красноярского и Хабаровского края, Якутии, спутники российской орбитальной группировки разглядели угрозу оползня в Дагестане, сфотографировали затопленные территории под Иркутском, в Тыве и Пермском крае. Для съемки пострадавших от наводнения районов также привлечены иностранные космические аппараты - согласно международной Хартии по крупным катастрофам.

Собранные материалы переданы в МЧС, сообщили в госкорпорации.