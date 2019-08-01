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01.08.2019 16:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пожары в Сибири сняли из космоса

Текст: Антон Валагин

Роскосмос опубликовал спутниковый снимок бушующих в Сибири лесных пожаров. Огнем объято почти три миллиона гектаров тайги, на борьбу с ним бросили военную авиацию.

Фото: ФБУ "АВИАЛЕСООХРАНА"
В МЧС назвали причину распространения лесных пожаров в Сибири

Помимо пожаров в лесах Бурятии, Еврейского автономного округа, Иркутской области, Красноярского и Хабаровского края, Якутии, спутники российской орбитальной группировки разглядели угрозу оползня в Дагестане, сфотографировали затопленные территории под Иркутском, в Тыве и Пермском крае. Для съемки пострадавших от наводнения районов также привлечены иностранные космические аппараты - согласно международной Хартии по крупным катастрофам.

Собранные материалы переданы в МЧС, сообщили в госкорпорации.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край СФО Иркутская область Пожары в Сибири
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