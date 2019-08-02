Спасатели из трех регионов Сибири отправились тушить красноярские пожары

Аэромобильная группировка спасателей из трех регионов Сибири вылетела в Красноярск для оказания помощи в ликвидации лесных пожаров.

Сегодня на самолете МЧС России Ил-76 в Красноярск отправились 85 сотрудников из Омской области. Ранее в Красноярский край уже прибыли спасатели Республики Хакасия и Кузбасса. В режиме боевой готовности находятся сотрудники и из других регионов Сибири.

- На вооружении специалистов - все необходимое оборудование для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, - сообщает ГУ МЧС России по Омской области. - Спасатели смогут автономно работать на месте чрезвычайной ситуации в течение двух недель. Они обеспечены палатками, питьевой водой и питанием.

Напомним, на протяжении нескольких недель от лесных пожаров задыхается вся Сибирь. Только в Красноярском крае, по данным регионального лесопожарного центра, их площадь превысила уже миллион гектаров.

Вчера авиационная группировка Минобороны и МЧС, составленная из десяти самолетов и десяти вертолетов, за сутки потушила лесные пожары площадью 23 тысячи гектаров. Как сообщает ТАСС со ссылкой на минобороны РФ, за утро пятницы военные самолеты Ил-76 ликвидировали 18 очагов возгорания на территория Красноярского края. В район, охваченный огнем, сброшено 756 тонн воды.