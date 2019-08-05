В Сибири силами Минобороны потушено более 900 тысяч гектаров леса

Силами авиационной группировки Минобороны России в Красноярском крае и Иркутской области за пять дней было потушено 900 тысяч гектаров леса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, за 5 августа группа из десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России совершила 60 вылетов, сбросив на открытые очаги возгорания 1688 тонн воды, ликвидировав пожары на площади свыше 150 тысяч гектаров.

Всего с начала проведения операции по тушению лесных пожаров на массивы было сброшено 7002 тонн воды.

Сейчас площадь лесных пожаров составляет около 57 тысяч гектаров. В основном очаги возгорания находятся на территории Красноярского края, Иркутской области и Республики Саха (Якутия).

По данным авиаразведки, большая часть очагов расположена вблизи дорог, что дает основания предположить основную причину возникновения столь масштабного ЧП - неосторожное обращение человека с огнем.