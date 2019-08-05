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05.08.2019 15:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане ураган оставил без света 40 населенных пунктов

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

Аварийное отключение электроэнергии произошло в шести муниципальных образованиях Дагестана из-за сильного ветра. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: iStock
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Всего в Дербентском, Табасаранском, Левашинском, Сулейман-Стальском, Каякентском районах остались без света 40 сел. Частично электроснабжение нарушено в городе Дербенте.

Аварийные бригады работают над устранением чрезвычайной ситуации.

Напомним, что первого августа в дагестанском селении Доргели град повредил кровли около 700 жилых зданий, двух школ, детского сада и участковой больницы.

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