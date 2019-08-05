В Дагестане ураган оставил без света 40 населенных пунктов

Аварийное отключение электроэнергии произошло в шести муниципальных образованиях Дагестана из-за сильного ветра. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Всего в Дербентском, Табасаранском, Левашинском, Сулейман-Стальском, Каякентском районах остались без света 40 сел. Частично электроснабжение нарушено в городе Дербенте.

Аварийные бригады работают над устранением чрезвычайной ситуации.

Напомним, что первого августа в дагестанском селении Доргели град повредил кровли около 700 жилых зданий, двух школ, детского сада и участковой больницы.