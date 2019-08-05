Названы имена утонувших в Севастополе спортсменок

В федерации кикбоксинга России подтвердили гибель действующей чемпионки мира по кикбоксингу Фатимы Жагуповой и вице-чемпионки Элины Гисмеевой, которые утонули во время шторма в Севастополе.

- Федерация кикбоксинга России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Элины Гисмеевой и Фатимы Жагуповой, - говорится на страничке федерации ВКонтакте.

Сообщается, что спортменки находились в Севастополе на сборах, 3 августа у них состоялась последняя тренировка.

- Трагедия произошла вечером 4 августа, две спортсменки по завершении сборов решили провести свободное время на территории яхт-клуба перед вылетом домой. Девушки пошли купаться в штормовое море, сегодня утром их тела были найдены, - рассказали в федерации кикбоксинга.

В ГУ МЧС России по Севастополю сообщили, что сигнал о двух девушках, тонущих близ яхт-клуба "Юг", поступил в воскресенье в 18:45. К месту был направлен поисково-спасательный отряд, однако помочь девушкам уже не удалось.

- По прибытии установлено, что на поверхности воды находится девушка без признаков жизни, вторую девушку не видно. Выйти к месту на плавсредстве не представлялось возможным в связи с погодными условиями: сильным ветром и волнением моря четыре балла, - рассказали в ГУ МЧС.

Работы продолжились утром в понедельник. Тела погибших были подняты из воды в 9:35 и 10:45.

Следственный комитет начал проверку действий сотрудников яхт-клуба, ответственных за безопасность, поскольку территория не предназначена для купания.