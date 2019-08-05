В Севастополе нашли тело утонувшей во время шторма спортсменки

Тело одной из двух девушек, утонувших во время шторма в Севастополе, подняли из воды. Об этом "РГ" сообщила помощник руководителя следственного управления СК РФ по Севастополю Ольга Постнова.

ЧП произошло в воскресенье, 4 августа, в бухте Омега. Две чемпионки по кикбоксингу погибли, купаясь на территории яхт-клуба "Юг".

- Следственный комитет проводит проверку по факту гибели двух девушек. Тело одной из них извлечено из воды, - рассказала Постнова.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники следственного комитета. В результате проверки будет принято процессуальное решение.