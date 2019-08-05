В Челябинске завели дело об убийстве животных в контактном зоопарке

По факту гибели животных в контактном зоопарке челябинского сада имени Пушкина возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, сообщили в понедельник в городском УМВД.

Как уже сообщала "РГ", своих питомцев администрация зоопарка недосчиталась утром 2 августа. Часть животных, в том числе поросята, морские свинки и домашняя птица, оказались мертвы. В полиции первоначально рассматривали версию о нападении дикого зверя или бродячей собаки, но не исключали, что руку мог приложить и человек.

- По факту гибели птиц и животных в контактном зоопарке горсада возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о жестоком обращении с животным (часть 1 статьи 245 УК РФ), - сообщили в пресс-службе УМВД Челябинска. - Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание на срок до трех лет лишения свободы.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководством регионального полицейского главка и городского управления МВД России, отметили в полиции.