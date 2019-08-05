В Тулуне военные химики продезинфицировали школу и детсад

В иркутском Тулуне, где продолжают бороться с последствиями подтопления, военные провели дезинфекцию территории социально значимых объектов, которые попали в зону второй волны паводка.

- Специалисты войск радиационной химической и биологической защиты обработали территории школы и детского сада - в общей сложности около шести тысяч квадратных метров, - передает пресс-служба Центрального военного округа.

Помимо этого, военные в Тулунском районе продолжают очищать воду, печь хлеб для местных жителей, раздавать питьевую воду, брать образцы для проверки на наличие опасных инфекционных заболеваний.

Продолжается расчистка местности от завалов и мусора. А военнослужащие механизированного батальона железнодорожного соединения приступили к восстановлению земляной береговой дамбы, которая пострадала после второй волны паводка на реке Ия.

"Нужно восстановить около трех километров в районе моста федеральной трассы Р-255", - уточнили в ЦВО.

Ширина дамбы будет увеличена до пяти метров, а высоту - до четырех. На это уйдет около 15 тысяч кубометров скального грунта.