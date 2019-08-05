Рябков: США стали "могильщиками" ДРСМД

Россия примет исчерпывающие меры по обеспечению собственной безопасности в связи с выходом США из договора о РСМД. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе брифинга.

При этом, по его словам, Москва не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или Азии до тех пор, пока там не появятся американские системы. Замглавы МИД отметил, что сначала Москва планирует понять реальное положение дел и лишь после этого координировать свои дальнейшие действия.

Политик также подчеркнул, что вина за распад договора полностью лежит на Соединенных Штатах. "Именно США стали могильщиками договора, - заявил Рябков. - Они запустили процедуру одностороннего выхода из него". Россия же, по его словам, напротив, сделала все, чтобы спасти договор, сохраняя полную приверженность соглашению со дня создания ДРСМД.

Напомним, 2 августа прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 2 февраля 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения, обвинив Москву в нарушении правил договора. Россия отвергла все обвинения, а в начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.