Samsung представил новые умные часы Watch Active2. Что в них интересного

Компания Samsung представила второе поколение умных часов для любителей спорта - Galaxy Watch Active2. Новинка доступна в двух размерах - с корпусом диагональю 40 и 44 мм.

Умные часы Galaxy Watch Active2. Фото: Samsung

В младшей модели установлен дисплей с диагональю 1,2 дюйма, в старшей - 1,4 дюйма. Разрешение одинаковое и составляет 360x360 пикселей. Полезное нововведение - цифровой безель, проще говоря, сенсорная область вокруг дисплея, с помощью которого упрощаются навигация по меню и настройка часов.

Другая полезность - 39 различных типов тренировок. Из них семь активируются автоматически, включая бег, ходьбу, езду на велосипеде, плавание, греблю, эллиптический тренажер и динамические тренировки.

Также в часах появился датчик ЭКГ - такой же, как в Apple Watch Series4, однако эта функция доступна не во всех странах.

Galaxy Watch Active2 будут иметь 768 мегабайт ОЗУ и 4 гигабайта ПЗУ, будут доступны версии с поддержкой LTE, однако не во всех регионах эта функция будет работать. От процессоров Qualcomm в данной версии часов было решено отказаться - новинки работают на фирменных чипах Exynos.

К часам на выбор предлагаются кожаные или пластиковые ремешки, корпус может быть выполнен из алюминия или стали. Все модели выдерживают погружение в воду и могут подзаряжаться беспроводной зарядкой.

Кроме этого, в Galaxy Watch Active2 имеется встроенный переводчик с поддержкой 16 языков, включая русский. Однако неизвестно, когда новинки появятся на российском рынке и сколько будут стоить. Актуальная модель Galaxy Watch Active первого поколения предлагается по цене от 11 тысяч рублей.

Ближайший конкурент новинке - Huawei Watch GT и Amazfit GTR.