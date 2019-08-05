Совфед: США попали в плен своих санкций против России

Ранее Минфин США сообщил о том, что новый пакет санкций в связи с так называемым "делом Скрипалей" вступит в силу 26 августа. Согласно новым мерам, Вашингтон будет выступать против выдачи России кредитов со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и МВФ. Кроме того, США ужесточат лицензирование при продаже России ряда товаров и технологий. Предполагается, что американским банкам запретят участвовать в первичном рынке валютного суверенного долга России и выдавать кредиты правительству РФ.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя эту информацию, отметил, что США попали в плен своих санкций против России и просто не могут от них отказаться.

- Они не могут остановиться, в том числе потому, что санкции не достигают результатов, - пояснил он в комментарии RT. - Они должны как-то выразить солидарность Великобритании.

Вместо того, чтобы требовать доказательства по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, Вашингтон выражает солидарность стране, которую считает союзником, резюмировал сенатор.

Он назвал политику ограничений неприемлемым инструментом, напомнив, что конфликты, возникающие на международной арене, надо сглаживать путем диалога.