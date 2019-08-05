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05.08.2019 14:56
Рубрика: Власть

Совфед: США попали в плен своих санкций против России

Текст: Татьяна Замахина
В верхней палате российского парламента прокомментировали информацию о дате вступления в силу новых американских санкций против РФ.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ранее Минфин США сообщил о том, что новый пакет санкций в связи с так называемым "делом Скрипалей" вступит в силу 26 августа. Согласно новым мерам, Вашингтон будет выступать против выдачи России кредитов со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и МВФ. Кроме того, США ужесточат лицензирование при продаже России ряда товаров и технологий. Предполагается, что американским банкам запретят участвовать в первичном рынке валютного суверенного долга России и выдавать кредиты правительству РФ.

Захарова: Санкции США доказывают сфабрикованность "дела Скрипалей"

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя эту информацию, отметил, что США попали в плен своих санкций против России и просто не могут от них отказаться.

- Они не могут остановиться, в том числе потому, что санкции не достигают результатов, - пояснил он в комментарии RT. - Они должны как-то выразить солидарность Великобритании.

Вместо того, чтобы требовать доказательства по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, Вашингтон выражает солидарность стране, которую считает союзником, резюмировал сенатор.

Он назвал политику ограничений неприемлемым инструментом, напомнив, что конфликты, возникающие на международной арене, надо сглаживать путем диалога.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Санкции и антисанкции
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