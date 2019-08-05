В США назвали дату вступления в силу новых санкций против России

Новый пакет американских санкций против России вступит в силу 26 августа. Об этом проинформировали в минфине США, отодвинув на неделю сроки, названные ранее в госдепе.

Ограничительные меры связаны с так называемым "делом Скрипалей" и обвинениями Вашингтона в адрес Москвы в нарушении закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его боевого применения. Закон требует уведомить о вводимых санкциях конгресс (для этого отводится определенный период), и лишь после этого директива вступит в силу.

Это уже второй пакет санкций США против России в рамках "дела Скрипалей". Он включает ограничения на госдолг и требование Вашингтона к международным организациям не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях. Будут введены и дополнительные ограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники в рамках списка министерства торговли США. Все эти меры предусмотрены тем самым законом о контроле над химическим и биологическим оружием.

Новые санкции не затрагивают российские госкомпании, а также вторичный рынок суверенного долга, номинированного не в рублях, что смягчает эффект от их введения.

Как ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции США против РФ в рамках дела Скрипалей - "мощнейшее доказательство" того, что обнародованная Лондоном история по этому делу придумана с целью провокации.

"Это, мне кажется, еще одно мощнейшее доказательство того, что вся история про Скрипалей выдумана, что она является провокативной. По крайней мере, выдумана та ее часть, которая презентована Британией, Лондоном, правительством Терезы Мэй в качестве официальной версии. Вот это полностью себя дискредитировавшая история, и то, что приняты были санкции, сейчас, спустя столько времени, когда на столе нет не только доказательств, но уже и у стола нет Терезы Мэй, а санкции все равно идут", - сказала Захарова.

Напомним, в начале марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были найдены в тяжелом состоянии в английском городе Солсбери. Власти королевства, не имея никаких на то оснований, обвинили Москву в причастности к отравлению. Под этим предлогом Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Москва ответила зеркально, предписав также закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Примечательно, что местонахождение самого Скрипаля никому неизвестно. С марта 2018 года его никто не видел. Российские дипломаты не смогли связаться ни с ним, ни с его дочерью. Недавно его племянница Виктория сообщила недавнем телефонном разговоре с ним, который длился всего пять минут. "Видимо, именно столько ему разрешают с нами говорить", - заявила она.