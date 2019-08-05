В США назвали дату вступления в силу новых санкций против России

Новости

Названы самые популярные места Москвы 12:27
Сбербанк запустит оплату по QR-коду по всей стране 12:26
В Азове нашли древнюю чашу в виде цветка 12:26
Данные 70 тысяч клиентов Бинбанка утекли в интернет 12:21
В Севастополе нашли тело утонувшей во время шторма спортсменки 12:17
Mercedes-Benz готовит к премьере свой лучший седан в истории 12:15
"Респект и уважуха": Юрий Лоза вспомнил теплыми словами Вилли Токарева 12:12
На Барнаул обрушился мощный ураган 12:10
Минфин увеличит покупки иностранной валюты в августе 12:08
ВИЧ-инфицированные могут остаться без лекарства 12:08
На примере супервулкана предложен способ прогнозирования извержений 12:07
Депутат из Ленобласти предложил ограничить выдачу кредитов для молодежи 11:53
Сбежавшего после "воровского пира" осужденного нашли под Белгородом 11:53
В Якутске медсестру наградили за спасение тонущего мужчины 11:47
На Кубани эвакуированных школьников возвратят в детские лагеря 11:43
БМП будущего: Израиль представил технологии "умной" бронетехники 11:41
СК проверит смерть младенца в Челябинской области 11:40
В Севастополе утонули две чемпионки по кикбоксингу 11:40
СК попросил арестовать еще трех участников дела о беспорядках 27 июля 11:39
В Красноярском крае на озере владелец моторки насмерть сбил ребенка 11:36
Ученые проследят за косаткой Александрой из "китовой тюрьмы" 11:36
На Ямале рабочего затянуло в канализационную трубу 11:35
Рябков: США стали "могильщиками" ДРСМД 11:34
Томские ученые нашли связь между вулканами и золотом 11:28
В Иркутской области вынесли приговор виновнику лесного пожара 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети 5-11 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети 5-11 августа
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
05.08.2019 10:56
Рубрика: В мире

В США назвали дату вступления в силу новых санкций против России

Текст: Юрий Когалов

Новый пакет американских санкций против России вступит в силу 26 августа. Об этом проинформировали в минфине США, отодвинув на неделю сроки, названные ранее в госдепе.

Ограничительные меры связаны с так называемым "делом Скрипалей" и обвинениями Вашингтона в адрес Москвы в нарушении закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его боевого применения. Закон требует уведомить о вводимых санкциях конгресс (для этого отводится определенный период), и лишь после этого директива вступит в силу.

Фото: Istock
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций

Это уже второй пакет санкций США против России в рамках "дела Скрипалей". Он включает ограничения на госдолг и требование Вашингтона к международным организациям не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях. Будут введены и дополнительные ограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники в рамках списка министерства торговли США. Все эти меры предусмотрены тем самым законом о контроле над химическим и биологическим оружием.

Новые санкции не затрагивают российские госкомпании, а также вторичный рынок суверенного долга, номинированного не в рублях, что смягчает эффект от их введения.

Как ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции США против РФ в рамках дела Скрипалей - "мощнейшее доказательство" того, что обнародованная Лондоном история по этому делу придумана с целью провокации.

"Это, мне кажется, еще одно мощнейшее доказательство того, что вся история про Скрипалей выдумана, что она является провокативной. По крайней мере, выдумана та ее часть, которая презентована Британией, Лондоном, правительством Терезы Мэй в качестве официальной версии. Вот это полностью себя дискредитировавшая история, и то, что приняты были санкции, сейчас, спустя столько времени, когда на столе нет не только доказательств, но уже и у стола нет Терезы Мэй, а санкции все равно идут", - сказала Захарова.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Министр финансов оценил эффект новых санкций США против России

Напомним, в начале марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были найдены в тяжелом состоянии в английском городе Солсбери. Власти королевства, не имея никаких на то оснований, обвинили Москву в причастности к отравлению. Под этим предлогом Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Москва ответила зеркально, предписав также закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Примечательно, что местонахождение самого Скрипаля никому неизвестно. С марта 2018 года его никто не видел. Российские дипломаты не смогли связаться ни с ним, ни с его дочерью. Недавно его племянница Виктория сообщила недавнем телефонном разговоре с ним, который длился всего пять минут. "Видимо, именно столько ему разрешают с нами говорить", - заявила она.

В мире США Санкции и антисанкции Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Нефть подешевела на фоне торгового конфликта США и Китая
Режим ЧС распространили на весь Хабаровский край из-за паводка
Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
Россия резко снизила поставки угля на Украину
Число жертв взрыва в Каире увеличилось до 17 человек