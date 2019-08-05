Турция проведет третью операцию против курдов на севере Сирии

"Мы вошли в Африн, Джараблус и Аль-Баб. Теперь мы войдем на восток от Евфрата. Мы уведомили Россию и США об этом. Мы не можем соблюдать тишину перед нападениями на нашу страну", - сказал Эрдоган в воскресенье на церемонии открытия автомагистрали в городе Бурса на северо-западе страны.

В ночь на воскресенье три поддерживаемых Турцией сирийских повстанца были убиты во время столкновений с курдскими вооруженными формированиями, сообщило государственное агентство Anadolu. В сообщении говорилось, что курдские повстанцы пыталась проникнуть на передовые линии в сирийском районе Аль-Баб, где Турция в ходе наступления "Щит Евфрата" в 2016 году создала фактическую буферную зону.

В прошлом Турция предупреждала о проведении военных операций к востоку от реки Евфрат, но приостановила их после того, как согласилась создать с Соединенными Штатами безопасную зону на северо-восточной границе Сирии с Турцией, которая будет очищена от курдского ополчения YPG. Однако позже Анкара обвинила Вашингтон в замедлении прогресса по созданию безопасной зоны и потребовала от американцев полностью разорвать отношения с курдской YPG. Эта группа была главным союзником Вашингтона в Сирии во время битвы против ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки). Турция считает YPG террористической организацией.

Отвечая на вопрос о заявлениях Эрдогана, высокопоставленный американский чиновник сказал агентству, что двусторонние переговоры с Турцией о возможности создания безопасной зоны с американскими и турецкими силами продолжаются. По его словам, Анкара решает законные проблемы безопасности Турции на севере Сирии.

Ранее в 2016-2017 годах Турция проводила на территории Сирии военную операцию "Щит Евфрата". В 2018 году власти этой страны начали на севере Сирии операцию "Оливковая ветвь", целью которой было занять сирийский Африн. В тот момент он находился под контролем курдских вооруженных формирований.

В четверг возглавляемая курдами администрация, управляющая севером и востоком Сирии, опубликовала заявление, в котором возразила турецким угрозам атаковать этот район. "Эти угрозы представляют опасность для района и для мирного урегулирования в Сирии, и любая турецкая агрессия в этом районе откроет путь для возвращения исламских боевиков. Эта агрессия также будет способствовать расширению круга турецкой оккупации в Сирии", - говорится в заявлении.